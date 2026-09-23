Buen Comienzo estrenará ocho jardines en 2027: atenderá a más de 88.000 niños en Medellín

Derek tiene cuatro años y desde que tenía cuatro meses pasó de las aulas del Centro Infantil Buen Comienzo en San Antonio de Prado al Jardín Infantil. Le gusta hablar, correr con sus amigos, arrastrarse entre la tierra buscando frutas, sabe contar en inglés hasta veinte y también es capaz de explicar por qué es importante ahorrar agua.
Cuando llegan las 6:00 de la tarde, después de cenar y bañarse, le cuenta a su mamá con detalle todo lo que vivió ese día en el jardín. “Es una historia y otra historia”, cuenta Natalia Rivas, su madre. A pocas cuadras de su casa hay otros niños de la misma edad que nunca han pisado un jardín infantil. Natalia dice que la diferencia salta a la vista: “Se nota mucho en la motricidad, en el lenguaje, en cómo socializan”.
Detrás de esa diferencia está Buen Comienzo, una apuesta de ciudad por la niñez que hoy tiene dos frentes fundamentales: nueva infraestructura para ampliar la cobertura y programas de alimentación que ya no se detiene ni los fines de semana, ni en vacaciones, ni en ningún día del año.
Buen Comienzo fue creado en 2004 durante la alcaldía de Sergio Fajardo, como una apuesta por convertir la atención a la primera infancia en política pública de largo aliento. Hace tres años estuvo en el centro de uno de los escándalos de corrupción más recordados de la ciudad. Hoy la nueva administración exhibe el fortalecimiento de esta entidad como su bandera social más importante.