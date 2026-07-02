Bombero paisa en Venezuela: “Parece como una guerra en la que todo queda destruido”

Entre miles de metros cúbicos de escombros, los 12 bomberos de Medellín que viajaron a Venezuela han participado día y noche en la búsqueda de las personas que quedaron sepultadas. Su mayor tristeza es que en medio de su labor han encontrado tres personas muertas, pero no han podido celebrar el primer hallazgo con vida. Desde el pasado sábado, los integrantes del principal organismo de socorro de la capital antioqueña están poniendo su grano de arena en estos trabajos. El capitán Roberto Urquijo, subcomandante de este organismo, destacó todo el esfuerzo que se ha hecho en medio de las limitaciones con las que han contado.

“Cuando llegamos, un compañero dijo que esto parecía Afganistán, una guerra en la que todo había quedado destruido, porque fueron muchas las edificaciones que quedaron en el suelo”, expresó el capitán Urquijo, quien está para apoyar esta emergencia hasta mañana sábado. Pero su trabajo no es llegar y simplemente meterse en el área de búsqueda. Lo primero es que deben coordinar todo con las autoridades venezolanas y, a partir de esas directrices, entrar a intervenir en los territorios asignados. Entérese: Ya están en Venezuela los 22 bomberos de Medellín que pasaron horas esperando autorización para ingresar “Después de 20 horas de la tragedia ya estábamos viajando, pero no hemos tenido la oportunidad de rescatar personas vivas”, señaló el subcomandante de bomberos. Aunque su labor no ha sido en vano: en los cinco días que han hecho presencia en el vecino país lograron recuperar los cuerpos sin vida de tres personas entre los escombros de dos edificaciones, lo que tampoco menosprecian. “Para nosotros ha sido importante lograr esto, porque le permitimos a las familias poderle dar un último adiós a sus familiares muertos en esta tragedia. Continuamos con nuestra labor”, señaló Urquijo. Aseguró que hasta el momento no han tenido conocimiento de si hay víctimas en esta tragedia provenientes de Medellín u otros municipios antioqueños, aunque han recibido muchas solicitudes a través de las redes sociales.

No todos podían estar

Si bien el Cuerpo de Bomberos de Medellín cuenta con un personal de más de 50 personas preparadas para atender este tipo de emergencias, tal como lo hicieron el 12 de octubre de 2013, cuando colapsó el edificio Space en la comuna 14 (El Poblado), de capital antioqueña. Sin embargo, no todos pudieron viajar por restricciones para la atención. “Por temas logísticos no todos pudimos venir, sino que se dejó un equipo logístico similar al que tenemos acá en Medellín por si es necesario atender cualquier emergencia”, indicó Urquijo. El personal que se encuentra en el vecino país está divido en tres equipos: dos que trabajan en un turno que puede superar las 24 horas y luego entra el restante a cubrir las labores. En algunos casos, aseguró Urquijo, pueden tener descansos que no superan las cuatro horas. “El agotamiento del personal ya se está notando porque las jornadas son extensas. Se está contemplando enviar un segundo equipo cuando nosotros regresemos, algo que está previsto para este sábado”, explicó el subcomandante. Le puede interesar: Medellín y Antioquia se unen para ayudar a Venezuela: estos son los canales habilitados para apoyar al vecino país A esto se suma que la gente les hace el requerimiento en las zonas de atención para que busquen personas que pueden estar con vida dentro de las edificaciones colapsadas. Sin embargo, por protocolo, no pueden movilizarse por la zona de la tragedia sin una orden previa. Estos limitantes en el personal se suman a las generadas por el transporte de algunos insumos en los vuelos internacionales, puesto que no pudieron llevar combustibles ni gases comprimidos. El subcomandante Urquijo expresó que “para poder contar con estos insumos tuvimos que hacer una alianza con los Bomberos de Caracas, que nos han ayudado con todo lo que hemos necesitado para poder trabajar”.

Problemas estructurales

La emergencia, que al cierre de esta edición dejaba a 2.595 personas muertas y más de 11.000 heridas, se habría generado no solo por la fuerza del movimiento telúrico, sino por los problemas estructurales que se encontraron en varias de las propiedades colapsadas. “Hay una gran cantidad de maneras de cómo cayeron las edificaciones. Algunas lo hicieron en apilamiento, otras en dominó, pero en otras se generaron torsiones porque las varillas quedaron completamente dobladas”, explicó.