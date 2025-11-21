Así funciona la maquinaria alemana con la que trabajan en el Metro de la 80

A lo largo de la historia en nuestro país, muchas de las obras han sido construidas con el método de excavación tradicional, el cual requiere, sin excepción, el esfuerzo humano. Hoy, en Medellín, el tema pinta diferente, pues para continuar con las obras del Metro de la 80 la entidad trajo dos perforadoras de última generación desde Alemania.

Lea más: Metro de la 80 se acerca al 50%: lo último será el riel

A este tipo de tecnología de punta se le denomina “perforación autónoma” porque funciona de manera independiente, sin necesidad de intervención humana. Su sistema avanzado de software, que al tiempo contiene múltiples sensores, posibilita la recopilación inmediata de datos del terreno, además de un trabajo de mayor precisión y con más eficiencia.

Estas perforadoras realizan el pilotaje (proceso de hincar o perforar pilotes en el suelo debajo de un edificio en construcción), sin necesidad de la excavación manual o el movimiento de grandes proporciones de tierra.

Entérese: Medellín 350 años, ¿dónde quedó la historia urbana?

Lo beneficioso de optar por esta maquinaria es que los trabajadores de las obras tendrán aún más garantías, sin estar permanentemente expuestos al polvo, el ruido, las vibraciones, entre otros factores de riesgo que puedan comprometerlos o afectar su desempeño.