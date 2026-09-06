Angustia en Familia de ingenieria Sandra Zuluaga. Su presunto asesino podría quedar libre

Los temores están fundados en los múltiples aplazamientos que ha habido en el proceso, en el desorden que advierten en el expediente y en el silencio que ha tenido el juzgado del Valle que lleva el caso pese a los múltiples llamados que le han hecho últimamente.

Los familiares de Sandra Yulieth Zuluaga Giraldo llevan varios años ansiosos ante la espera de que la justicia emita un veredicto sobre el presunto homicida de esta, y ahora han pasado a la zozobra frente a la posibilidad de que, antes de eso, quede libre y escape por vencimiento de términos.

Sandra Yulieth, nació en Medellín y era ingeniera agrónoma egresada del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Tenía 29 años cuando la asesinaron en una zona rural del Valle del Cauca, el 19 de diciembre de 2022. Los peritajes de Medicina Legal indicaron que previo al crimen, fue sometida a vejámenes sexuales.

A los diez meses fue capturado por estos hechos el mayordomo de la última finca que visitó la agrónoma, Rioger Rossbel Lennis. Contra él la Fiscalía presentó toda una serie de pruebas, incluidos análisis de ADN presente en la ropa de la víctima, y basado en ellas un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural.

Según Wilson Bolívar, el abogado que representa a la familia Zuluaga, este proceso ha sufrido dilaciones que habrían sido parte de la estrategia de la defensa de Lennis.

Desde el principio hubo eventos que se podrían calificar de artilugios y habrían existido muchas audiencias que no se han hecho por petición de la defensa argumentando incapacidades, otras veces simplemente no se presentó el defensor.

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Esto ya se veía venir desde los primeros meses de 2024. Resulta que se requería que a Lennis le hicieran unos exámenes de ADN para cotejar el material genético hallado en la escena del crimen, pero los forcejeos hacían temer que no estuviera esta prueba para la audiencia preparatoria del juicio que estaba programada para el primero de abril de ese año, aunque finalmente se logró.

El primer campanazo de la familia de Sandra sobre un posible vencimiento de términos que sería nefasto para hacer justicia, ocurrió en los días posteriores a ese primero de abril porque la diligencia no se hizo debido a que, en medio de una redistribución de procesos en los juzgados de Palmira, el caso pasó del Juzgado Primero Penal del Circuito al Juzgado 8 Penal con funciones de conocimiento.

La nueva cita quedó para varios días de abril, a partir del día 14, pero antes les llegó una notificación para otra audiencia, el 19 de abril, en la que un juez de control de garantías debía decidir si conceder o no una petición de libertad por vencimiento de términos.

De acuerdo con el abogado Bolívar, un elemento que jugó para que Lennis no saliera de la cárcel es que se demostró que parte del tiempo transcurrido había sido por los retrasos debido a las mismas peticiones de postergación de audiencias por parte de su abogado. Y así fue como prorrogaron la medida de aseguramiento que lo mantiene aún entre rejas.

Tampoco las citas del cuarto mes de 2024 con la justicia se cumplieron y solo entre enero y febrero de 2025 ocurrió la audiencia preparatoria del juicio. Posteriormente, el juicio sufrió varios contratiempos, casi todos atribuibles de nuevo a la defensa, otros achacables a demoras por procesos del Estado y en por lo menos una ocasión a incapacidad médica de la juez.