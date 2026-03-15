Los celulares que se roban para armar nuevos y venderlos en El Ópera

Más de 10.000 partes de celulares, entre pantallas, memorias, tarjetas madres, tornillos y baterías encontraron las autoridades, solo en un operativo, en el centro comercial Ópera, en el centro de Medellín. Según las investigaciones, estas partes, como ocurriría con las motos, se estarían usando para venderlas como repuestos o, incluso, armar celulares para venderlos como de segunda.
Así lo pudieron establecer las autoridades al encontrar todos estos dispositivos dentro de un local, en el que se pudo conocer que había personal experto en reubicar las partes de estos equipos, con el fin de que no aparecieran reportados al momento de ser comercializados.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que “nos encontramos con esta cantidad de partes que no tenían ningún soporte legal y que provenían de celulares que fueron desarmados para hacer uso de dichas partes en el mercado negro”.
Todos estos elementos se encontraban en bodegas clandestinas y se comercializaban de acuerdo con la necesidad. En algunos casos se vendían para reparar equipos malos a quienes lo necesitaran y en otros se hacía una especie de Frankenstein para crear un nuevo equipo celular.
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