Lamentable: una zarigüeya muerta y tres aves heridas después de la alborada en el Valle de Aburrá

Pasan y pasan las festividades y los diciembres, pero al parecer la ciudadanía aún no toma conciencia de lo perjudicial que es la pólvora, no solo para ellos, sino también para la fauna silvestre y los animales domésticos. Después de la alborada, y de acuerdo con el reporte entregado por el Área Metropolitana, ya son 4 los animales afectados por esta práctica: tres aves heridas y una zarigüeya muerta.
Todos fueron trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre CAVR, quien trabaja en convenio con la Universidad CES, pero el diagnóstico no fue nada alentador.