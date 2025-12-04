Lamentable: una zarigüeya muerta y tres aves heridas después de la alborada en el Valle de Aburrá

Pasan y pasan las festividades y los diciembres, pero al parecer la ciudadanía aún no toma conciencia de lo perjudicial que es la pólvora, no solo para ellos, sino también para la fauna silvestre y los animales domésticos. Después de la alborada, y de acuerdo con el reporte entregado por el Área Metropolitana, ya son 4 los animales afectados por esta práctica: tres aves heridas y una zarigüeya muerta. Lea más: EN VIDEO: Vecinos de Fátima se cansaron de la bulla y la pólvora Todos fueron trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre CAVR, quien trabaja en convenio con la Universidad CES, pero el diagnóstico no fue nada alentador.

Una de las aves presentó un trauma craneoencefálico, y las otras dos cayeron de sus nidos producto de los estallidos en Belén y San Antonio de Prado. La zarigüeya, que cayó de un árbol en la Loma de los Bernal, también, a raíz de la quema de pólvora, no sobrevivió debido a las graves fracturas ocasionadas al momento del impacto. “Hacemos un llamado a no hacer uso de la pólvora porque afecta nuestra fauna silvestre. Si usted encuentra un animal herido, repórtelo inmediatamente a nuestra línea de emergencias: 3046300090 para que nuestro equipo de veterinarios atienda el caso. No quemes pólvora en esta navidad”, dijo Andrés Gómez, supervisor del CAVR. Entérese: Alerta por incendios en Antioquia: en menos de 24 horas se quemó una casa y una fábrica en dos municipios Y es que hace un año la situación fue similar durante la época navideña. A través del número anteriormente escrito, se recibieron más de 40 reportes de animales afectados por pólvora: aves muertas, pichones caídos de sus nidos, especies desorientadas que entraban a viviendas o chocaban contra edificios y vehículos ante los estruendos.