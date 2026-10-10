18 quebradas en alerta roja, vientos de 71 km/h y más de 200 familias damnificadas por el torrencial aguacero en el Valle de Aburrá

El torrencial aguacero del viernes 9 de octubre dejó emergencias en varios puntos de Medellín y el Valle de Aburrá. Según el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata), 18 quebradas llegaron a alerta roja y se registraron ventarrones de más de 71 kilómetros por hora.

La lluvia empezó a formarse en Caldas y el oriente de Medellín. A las 3:30 p. m. ya cubría todo el sur del Valle de Aburrá y municipios y corregimientos cercanos. Siguió intensificándose en la tarde y, hacia las 5:20 p. m., fue tan fuerte que provocó crecidas en quebradas y desbordamientos en algunas. Después quedó dispersa en distintos municipios y cesó hacia las 9:10 p. m.

Caldas fue el municipio con más descargas eléctricas (43), seguido de La Estrella (34) y, muy cerca, Bello (33).

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La mayor intensidad se registró en el sector de la Escuela Rural Boquerón: hasta 185,93 milímetros por hora a las 4:25 p. m., es decir, unos 186 litros por metro cuadrado en una hora. El mayor acumulado en una estación fue de 76,96 milímetros, en Las Palmas, aunque, según el Siata, los mayores acumulados de su red pluviométrica estuvieron en el norte de Medellín.

Entre las quebradas con nivel rojo, en Medellín estuvieron La Iguaná y La Presidenta, y en Bello, La García y La Loca. El río Medellín, a la altura de la estación Tricentenario, también llegó a rojo, y el puente de la 33 y el Aula Ambiental registraron nivel naranja.

La Alcaldía destacó que la activación oportuna de los Sistemas de Alerta Temprana del Siata permitió que las comunidades evacuaran a tiempo. El Siata reportó seis contactos con el Cuerpo de Bomberos de Medellín, algunos por activación de los sistemas de alerta comunitarios en La Iguaná, uno de los puntos más críticos y donde varias familias resultaron damnificadas, y en las quebradas Malpaso y Doña María.