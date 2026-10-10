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18 quebradas en alerta roja, vientos de 71 km/h y más de 200 familias damnificadas por el torrencial aguacero en el Valle de Aburrá

En Medellín, la Alcaldía reporta 228 familias (596 personas) atendidas o en caracterización, con el mayor impacto en La Iguaná, y 38.148 viviendas sin agua por el colapso de la captación de la planta San Cristóbal.

  • El aguacero del viernes 9 de octubre empezó en la tarde y siguió hasta la noche. Foto: Manuel Saldarriaga
    El aguacero del viernes 9 de octubre empezó en la tarde y siguió hasta la noche. Foto: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
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hace 49 minutos
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El torrencial aguacero del viernes 9 de octubre dejó emergencias en varios puntos de Medellín y el Valle de Aburrá. Según el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata), 18 quebradas llegaron a alerta roja y se registraron ventarrones de más de 71 kilómetros por hora.

La lluvia empezó a formarse en Caldas y el oriente de Medellín. A las 3:30 p. m. ya cubría todo el sur del Valle de Aburrá y municipios y corregimientos cercanos. Siguió intensificándose en la tarde y, hacia las 5:20 p. m., fue tan fuerte que provocó crecidas en quebradas y desbordamientos en algunas. Después quedó dispersa en distintos municipios y cesó hacia las 9:10 p. m.

Caldas fue el municipio con más descargas eléctricas (43), seguido de La Estrella (34) y, muy cerca, Bello (33).

Entérese: ¿Por qué, si estamos en El Niño, hay ‘súper aguaceros’, vendavales y hasta remolinos en el cielo?

La mayor intensidad se registró en el sector de la Escuela Rural Boquerón: hasta 185,93 milímetros por hora a las 4:25 p. m., es decir, unos 186 litros por metro cuadrado en una hora. El mayor acumulado en una estación fue de 76,96 milímetros, en Las Palmas, aunque, según el Siata, los mayores acumulados de su red pluviométrica estuvieron en el norte de Medellín.

Entre las quebradas con nivel rojo, en Medellín estuvieron La Iguaná y La Presidenta, y en Bello, La García y La Loca. El río Medellín, a la altura de la estación Tricentenario, también llegó a rojo, y el puente de la 33 y el Aula Ambiental registraron nivel naranja.

La Alcaldía destacó que la activación oportuna de los Sistemas de Alerta Temprana del Siata permitió que las comunidades evacuaran a tiempo. El Siata reportó seis contactos con el Cuerpo de Bomberos de Medellín, algunos por activación de los sistemas de alerta comunitarios en La Iguaná, uno de los puntos más críticos y donde varias familias resultaron damnificadas, y en las quebradas Malpaso y Doña María.

Los daños en Medellín

Según el balance oficial, 228 familias, que suman 596 personas, han recibido ayuda o están en proceso de caracterización. El evento generó incidentes en cinco comunas (Popular, Manrique, Robledo, San Javier y Guayabal) y en los corregimientos de San Cristóbal y Altavista.

El mayor impacto se registró por inundaciones: 214 hogares resultaron afectados, 195 de ellos en La Iguaná (comuna 7), 14 en El Pesebre (comuna 13) y 5 en Blanquizal. En La Iguaná, el ingreso de agua, lodo y piedras dañó numerosas viviendas. Los operarios han retirado más de 110 metros cúbicos de residuos voluminosos de las vías y más de 60 de lodo. Además, un menor con asma fue remitido a un centro asistencial para valoración médica.

De las familias afectadas, 53 permanecen en autoalbergue con apoyo de familiares y amigos, 3 fueron hospedadas en hotel, y 4 se trasladaron a un arriendo por cuenta propia. Sin embargo, 168 continúan en sus viviendas bajo seguimiento.

La alcaldía informó que ha brindado ayudas que incluyen alimentos, kits de aseo, colchonetas, cobijas, sábanas, elementos de cocina y ropa. También el Centro de Bienestar Animal La Perla atiende a 132 animales de compañía de los hogares censados.

Las brigadas han atendido 32 eventos en la ciudad: 23 desplomes de árboles, 3 deterioros estructurales, 3 inundaciones, un movimiento en masa y un rescate de ascensor. Siguen los reportes por caída de árboles y postes en San Cristóbal, Guayabal, Belén y Laureles. Bomberos y EPM articulan el trabajo en los puntos críticos, y algunos casos siguen pendientes por el riesgo asociado a redes eléctricas.

Además, 38.148 viviendas siguen sin agua, según la Alcaldía, por el colapso de la captación de la planta San Cristóbal y por daños en el suministro de energía que afectaron el bombeo en Cucaracho y Aures. Las comunidades reciben agua en carrotanques. El reporte oficial no precisa cuándo se restablecerá por completo el servicio. La red vial principal opera sin mayores contratiempos.

Los ciudadanos pueden reportar emergencias por redes eléctricas o caídas de árboles a la línea 123. Para la entrega de ayudas humanitarias y caracterización de familias damnificadas, las comisiones territoriales de la Secretaría de Inclusión Social y el DAGRD mantienen puestos de mando en los barrios afectados.

Lea más: Balance del aguacero en Medellín: 228 familias afectadas y 38.148 viviendas siguen sin agua

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué se desbordó con tanta fuerza la quebrada La Iguaná durante el aguacero del viernes?
La intensidad desproporcionada de la lluvia en la cuenca alta (Boquerón y San Cristóbal), que alcanzó tasas acumuladas extremas de casi 186 mm/hora, superó la capacidad de transporte del cauce, arrastrando lodo, rocas y escombros que obstruyeron el paso de agua en la comuna 7.
¿Qué canales de atención están abiertos para reportar árboles en riesgo o solicitar ayudas?
Los ciudadanos pueden reportar emergencias por redes eléctricas o caídas de árboles a la línea 123. Para la entrega de ayudas humanitarias y caracterización de familias damnificadas, las comisiones territoriales de la Secretaría de Inclusión Social y el DAGRD mantienen puestos de mando en los barrios afectados.

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