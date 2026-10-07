Nuevo aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá: 24 rayos en media hora, árboles caídos y vías inundadas

Las lluvias de alta intensidad que se presentan este miércoles en sectores del Valle de Aburrá mantienen la atención de las autoridades. De acuerdo con el reporte del SIATA, en Bello y Envigado se registran precipitaciones fuertes, mientras que en Itagüí, Sabaneta y el norte de Medellín las lluvias son de intensidad moderada.

El sistema de monitoreo señaló que las precipitaciones podrían persistir durante los próximos 30 minutos, por lo que se mantiene el seguimiento a las condiciones meteorológicas y al comportamiento de las quebradas en el área metropolitana.

A la lluvia se suma la actividad eléctrica. Solo en media hora, se han registrado hasta 24 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, de las cuales 11 fueron detectadas en Bello, ocho en Medellín, tres en Copacabana y dos en Envigado.

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La situación también generó un aumento del nivel de riesgo en dos quebradas. En Medellín, la quebrada La Jabalcona, en el sector de La Aguacatala, pasó a nivel de riesgo naranja.

En Itagüí, entretanto, se reportó el mismo nivel de riesgo en la quebrada El Sesteadero, en el sector El Pesebre-Ajizal.

El comportamiento de estas fuentes hídricas es monitoreado ante la posibilidad de que el aumento de las precipitaciones genere incrementos súbitos en sus niveles.