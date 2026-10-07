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Nuevo aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá: 24 rayos en media hora, árboles caídos y vías inundadas

Bello y Envigado registran precipitaciones de alta intensidad, mientras que en Itagüí, Sabaneta y el norte de Medellín las lluvias son moderadas. El SIATA también reportó aumento a riesgo naranja en dos quebradas de Medellín e Itagüí.

  • Nuevo aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá: 24 rayos en media hora, árboles caídos y vías inundadas
El Colombiano
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07 de octubre de 2026
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Las lluvias de alta intensidad que se presentan este miércoles en sectores del Valle de Aburrá mantienen la atención de las autoridades. De acuerdo con el reporte del SIATA, en Bello y Envigado se registran precipitaciones fuertes, mientras que en Itagüí, Sabaneta y el norte de Medellín las lluvias son de intensidad moderada.

El sistema de monitoreo señaló que las precipitaciones podrían persistir durante los próximos 30 minutos, por lo que se mantiene el seguimiento a las condiciones meteorológicas y al comportamiento de las quebradas en el área metropolitana.

A la lluvia se suma la actividad eléctrica. Solo en media hora, se han registrado hasta 24 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, de las cuales 11 fueron detectadas en Bello, ocho en Medellín, tres en Copacabana y dos en Envigado.

Entérese: Qué tronamenta: aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá dejó 263 rayos en cuatro horas

La situación también generó un aumento del nivel de riesgo en dos quebradas. En Medellín, la quebrada La Jabalcona, en el sector de La Aguacatala, pasó a nivel de riesgo naranja.

En Itagüí, entretanto, se reportó el mismo nivel de riesgo en la quebrada El Sesteadero, en el sector El Pesebre-Ajizal.

El comportamiento de estas fuentes hídricas es monitoreado ante la posibilidad de que el aumento de las precipitaciones genere incrementos súbitos en sus niveles.

Por ahora, el reporte del SIATA se concentra en las condiciones de lluvia, actividad eléctrica y niveles de las quebradas, mientras continúa el seguimiento durante el desarrollo del episodio de precipitaciones.

Ciudadanos han reportado granizo y vendavales en barrios de Bello, y desde lugares cercanos al Valle de Aburrá, como el Túnel de Occidente y San Pedro de los Milagros, también reportan lluvias.

En el mismo barrio El Playón, se reportó la caída de un inmenso árbol. Por esto, se habrían presentado daños en un altar, aunque la estatuilla de la Virgen que estaba ahí sobrevivió y no presentó daños.

La estatuilla de la Virgen quedó intacta tras la caída de un árbol de gran tamaño en el barrio El Playón, en Bello, durante el fuerte aguacero. Foto: Cortesía
La estatuilla de la Virgen quedó intacta tras la caída de un árbol de gran tamaño en el barrio El Playón, en Bello, durante el fuerte aguacero. Foto: Cortesía

La Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres, en compañía de Bomberos Bello y la Defensa Civil Colombiana, informaron que en medio del balance de afectaciones han atendido cuatro casos de caída de árboles.

El primero fue en la carrera 55, con la calle 40, en Bello, también se desplomó un árbol que obligó al cierre total de la vía. Así mismo en la calle 38 A con la carrera 51, detrás del Centro Comercial Fabricato, se cayó un árbol que mantiene la vía cerrada.

También en la carrera 49 B con calle 26, cercano a la Unidad Residencial Ciudad Central, la vía está cerrada por la caída de un árbol.

Y en la Autopista Medellín - Bogotá, se reporta movilidad reducida por rocas y sedimentos que terminaron en la vía tras la lluvia, en la calzada con sentido oriente-occidente.

Sumado a esto, otras vías en el barrio Zamora también están hechas ríos con sedimentos que han provocado trancones y dificultades para el tránsito de vehículos.

Sin embargo, aún no hay evaluación de inundaciones que se pudiesen dar en la jurisdicción.

Continúe leyendo: El aguacero que sorprendió a varias ciudades de Colombia; en Bogotá cayeron casi 2.000 rayos, ¿se repetirá?

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones en los diferentes municipios del Valle de Aburrá ante la persistencia de las lluvias.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué significa el nivel de riesgo naranja en una quebrada según el SIATA?
El nivel naranja indica que el cauce de la quebrada ha alcanzado un nivel crítico por el volumen de lluvias, existiendo una alta probabilidad de desbordamiento o creciente súbita. Se activa para alertar a los organismos de gestión del riesgo y a las comunidades aledañas para estar preparadas ante una posible evacuación preventiva.
¿Cuáles son los municipios del Valle de Aburrá con mayor impacto por rayos durante el evento?
En el pico de la tormenta, Bello concentró la mayor cantidad de descargas eléctricas a tierra con 11 impactos, seguido de Medellín con 8.
¿Qué quebradas de Medellín e Itagüí están en riesgo naranja por las lluvias?

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