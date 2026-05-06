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Por antecedentes psiquiátricos, queda en libertad el hombre que propinó brutal golpiza a mujer en hotel de Medellín

El secretario de Seguridad de Medellín lamentó la decisión de un juez de control de garantías. El presunto victimario tendría antecedentes por homicidio y porte ilegal de armas.

  • Este fue el video que se hizo viral y que registra la agresión a la empleada del hotel. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
    Este fue el video que se hizo viral y que registra la agresión a la empleada del hotel. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Con el argumento de que sufre afecciones psiquiátricas, un juez de control de garantías dejó en libertad al hombre que la emprendió a golpes y patadas contra una empleada de un hotel en el centro de Medellín.

El caso en mención, que ocurrió en el hotel Plaza Mayor 44, se había hecho viral en redes sociales y suscitó incluso un pronunciamiento de rechazo por parte del alcalde Federico Gutiérrez.

Según las imágenes difundidas, el hecho ocurrió el lunes pasado hacia las 4:45 a.m. Allí se ve como un sujeto alto y barbado baja hasta la recepción del lugar de hospedaje desnudo y tapado en sus órganos sexuales solo con una toalla para emprenderla a golpes y patadas contra la mujer que está allí.

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Esta trata de resguardarse detrás de la recepción, pero el sujeto la persigue tirándole incluso elementos que están sobre el mostrador.

El agresor se nota tan concentrado en su cometido que se le cae la toalla blanca; después recoge la prenda del suelo y no se la pone, sino que se pierde del encuadre de la cámara de seguridad, presumiblemente para retornar a su habitación, ya que la presunta víctima alcanzó a resguardarse en un sitio donde él no tenía acceso.

La versión que circuló es que la mujer, de 23 años y empleada del Plaza Mayor 44, le había llevado momentos antes la ropa que este había mandado a la lavandería.

En ese instante él le habría indicado que pasara para que lo vistiera y tuvieran sexo, a lo que ella no accedió, lo cual despertó la ira del huésped con la reacción descrita.

En una rueda de prensa, este miércoles el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, confirmó que el sujeto, cuyo nombre es José Abelardo Rocha Moncada, de 38 años, fue sometido a audiencia de imputación de cargos y legalización de captura, pero un juez de control de garantías decidió que podrá continuar enfrentando el proceso en su contra en libertad.

Los argumentos habrían sido una condición psiquiátrica especial y otras razones que el funcionario calificó como tecnicismos.

“Siendo siempre respetuosos de las decisiones judiciales, reconociendo que las decisiones están en el marco de un sistema legal, tenemos que ser totalmente claros también en que nos parece absurdo, nos parece riesgoso, nos parece peligroso”.

Además, le sugerimos ver: A siete hoteles de Medellín le aplicaron la extinción de dominio por explotación sexual y otros delitos

La medida de aseguramiento impuesta no implica la retención en centro carcelario, pero sí la orden de que no se acerque a la víctima.

“Ahí no podemos decir que hubo una riña, no podemos decir que se trata simplemente de lesiones personales, lo que todos vemos a la luz de nuestros ojos es que es un ataque demencial, brutal y bárbaro contra la integridad de esta mujer”, añadió Villa.

Según trascendió en otros medios de comunicación, Rocha Moncada sería dueño de una empresa en Cundinamarca, de donde es oriundo, y tendría otro proceso judicial por homicidio y porte ilegal de armas.

El primero de mayo había sido retenido también por la Policía por un incidente previo, pero tampoco lo dejaron tras las rejas.

En el hotel donde estaba hospedado habría tenido igualmente comportamientos anteriores en los que mostró agresividad contra el personal y presunto acoso contra otra empleada.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el hombre que golpeó a una mujer en Medellín quedó en libertad?
Un juez de control de garantías ordenó su libertad argumentando una condición psiquiátrica, aunque deberá seguir vinculado al proceso judicial.
¿El agresor del hotel en Medellín tiene antecedentes judiciales?
Según las autoridades, el hombre tendría antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas y otros comportamientos previos violentos.
¿Qué dijo la Alcaldía de Medellín sobre el caso del hotel Plaza Mayor 44?
El secretario de Seguridad calificó la decisión judicial como riesgosa y preocupante, aunque respetando la autonomía de los juece

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Federico Gutiérrez
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