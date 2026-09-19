Acusan a cinco funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Daniel Quintero por problemas en un contrato vial

La decisión recae en contra del exsecretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda; el exsubsecretario técnico, Mauricio Alonso Zuleta Estrada; la exsubsecretaria jurídica, Estefanya Cuervo Sánchez; el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo; y el contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Santiago Ortega Mateos.

La Fiscalía formuló acusación contra cinco funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, por una serie de irregularidades que se presentaron durante un contrato vial para el transporte público de la ciudad , el cual tuvo un monto de 15.053 millones de pesos.

La situación por la que se formuló esta acusación ocurrió el 29 de junio de 2023, luego de que Torres Ojeda fuera nombrado en propiedad como secretario de Movilidad de Medellín dos semanas antes. En ese momento se firmó un contrato interadministrativo con Metroplús para hacer el mantenimiento de la malla vial, pese a que esto era potestad de otras dependencias.

La idea del contrato era ejecutar las intervenciones viales en el centro de Medellín y las comunas 3 (Manrique), 4 (Aranjuez), 8 (Villa Hermosa), 15 (Guayabal) y 16 (Belén). Se tenía previsto hacer demolición de estructuras, excavaciones, movimientos de tierra, construcción y adecuación de andenes y bahías, entre otros.

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“Los elementos materiales probatorios obtenidos dan cuenta de que las obras previstas fueron contratadas por la Secretaría de Movilidad, entidad que no era competente para este fin porque es la encargada de asuntos como la semaforización y señalización vial. En ese sentido, le correspondía a la Secretaría de Infraestructura Física, con apoyo de la Secretaría de Servicios y Suministros”, dijo la Fiscalía.

A esto se suma que, de acuerdo con las reglas de la contratación, el valor del monto del mismo no permitía que se hiciera un contrato interadministrativo, sino que era obligatorio convocarse a una licitación pública, aun durante la Ley de Garantías.

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“Quedaron en evidencia presuntas deficiencias en el análisis del sector y en los estudios previos, particularmente por la ausencia de una justificación suficiente sobre el presupuesto oficial o valor del contrato”, explicó la Fiscalía en otro de sus apartes.

De acuerdo con las investigaciones, Torres Ojeda habría celebrado el contrato con presunto conocimiento de las irregularidades. Por su parte, Zuleta Estrada fue incluido en el proceso por supuestamente intervenir sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales para hacer este convenio.