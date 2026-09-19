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Acusan a cinco funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Daniel Quintero por problemas en un contrato vial

El contrato, por 15.053 millones de pesos, se hizo de manera directa durante la Ley de Garantías de 2023, pese a su cuantía y a otras irregularidades como que no era competencia de este despacho.

  • Al exsecretario de Movilidad de Medellín, coronel (r) Juan Carlos Torres Ojeda, lo acusaron formalmente por irregularidades en un contrato de intervención vial. La Fiscalía también hizo esta formulación contra Mauricio Alonso Zuleta Estrada (arriba), exsubsecretario técnico, y contra Estefanya Cuervo Sánchez (abajo), exsubsecretaria jurídica. FOTOS: CORTESÍA
    Al exsecretario de Movilidad de Medellín, coronel (r) Juan Carlos Torres Ojeda, lo acusaron formalmente por irregularidades en un contrato de intervención vial. La Fiscalía también hizo esta formulación contra Mauricio Alonso Zuleta Estrada (arriba), exsubsecretario técnico, y contra Estefanya Cuervo Sánchez (abajo), exsubsecretaria jurídica. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

17 de septiembre de 2026
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La Fiscalía formuló acusación contra cinco funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, por una serie de irregularidades que se presentaron durante un contrato vial para el transporte público de la ciudad, el cual tuvo un monto de 15.053 millones de pesos.

La decisión recae en contra del exsecretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda; el exsubsecretario técnico, Mauricio Alonso Zuleta Estrada; la exsubsecretaria jurídica, Estefanya Cuervo Sánchez; el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo; y el contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Santiago Ortega Mateos.

La situación por la que se formuló esta acusación ocurrió el 29 de junio de 2023, luego de que Torres Ojeda fuera nombrado en propiedad como secretario de Movilidad de Medellín dos semanas antes. En ese momento se firmó un contrato interadministrativo con Metroplús para hacer el mantenimiento de la malla vial, pese a que esto era potestad de otras dependencias.

La idea del contrato era ejecutar las intervenciones viales en el centro de Medellín y las comunas 3 (Manrique), 4 (Aranjuez), 8 (Villa Hermosa), 15 (Guayabal) y 16 (Belén). Se tenía previsto hacer demolición de estructuras, excavaciones, movimientos de tierra, construcción y adecuación de andenes y bahías, entre otros.

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“Los elementos materiales probatorios obtenidos dan cuenta de que las obras previstas fueron contratadas por la Secretaría de Movilidad, entidad que no era competente para este fin porque es la encargada de asuntos como la semaforización y señalización vial. En ese sentido, le correspondía a la Secretaría de Infraestructura Física, con apoyo de la Secretaría de Servicios y Suministros”, dijo la Fiscalía.

A esto se suma que, de acuerdo con las reglas de la contratación, el valor del monto del mismo no permitía que se hiciera un contrato interadministrativo, sino que era obligatorio convocarse a una licitación pública, aun durante la Ley de Garantías.

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“Quedaron en evidencia presuntas deficiencias en el análisis del sector y en los estudios previos, particularmente por la ausencia de una justificación suficiente sobre el presupuesto oficial o valor del contrato”, explicó la Fiscalía en otro de sus apartes.

De acuerdo con las investigaciones, Torres Ojeda habría celebrado el contrato con presunto conocimiento de las irregularidades. Por su parte, Zuleta Estrada fue incluido en el proceso por supuestamente intervenir sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales para hacer este convenio.

En cuanto a Cuervo Sánchez se le investiga porque al parecer habría otorgado la viabilidad jurídica de este contrato, mientras que López Giraldo y Ortega Mateos habrían certificado el cumplimiento de los requisitos del convenio, pese a las múltiples anomalías que son materia del proceso judicial.

Ante esta situación, a los cinco se les hizo la acusación por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, mientras que al exsecretario Torres Ojeda se le sumaron los cargos por el delito de falsedad ideológica en documento público porque, presuntamente, expidió un oficio certificando un acta de comité de contratación con asistencia de funcionarios que, en realidad, no participaron en la reunión.

Preguntas frecuentes

¿Por qué la Fiscalía acusó a cinco funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Medellín?
La Fiscalía los acusó por presuntas irregularidades en un contrato interadministrativo de $15.053 millones destinado al mantenimiento de la malla vial de Medellín. Según el ente investigador, la Secretaría de Movilidad no tenía competencia para contratar esas obras y tampoco se habrían cumplido los requisitos legales exigidos.
¿Quiénes son los funcionarios acusados por el contrato vial de Medellín?
Los acusados son Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad; Mauricio Alonso Zuleta Estrada, exsubsecretario técnico; Estefanya Cuervo Sánchez, exsubsecretaria Jurídica; Rubén Darío López Giraldo, exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura; y Santiago Ortega Mateos, contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM).
¿De cuánto era el contrato investigado por la Fiscalía en Medellín?
El contrato investigado tenía un valor de $15.053 millones y fue firmado el 29 de junio de 2023 entre la Secretaría de Movilidad y Metroplús para ejecutar obras de mantenimiento de la malla vial.

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