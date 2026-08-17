Con inteligencia artificial en Medellín atienden un 90% más rápido los accidentes

Desde el primer momento del reporte de un accidente, y con un solo video o fotografía, los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín pueden llegar a atender un accidente en pocos minutos. Para hacerlo, la Inteligencia Artificial (IA) tendrá un papel clave, puesto que con ella se harán los análisis para establecer la ubicación del incidente y asignar a un guarda un 90% más rápido de lo que se hacía antes.
El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ferney Ruiz, explicó que apenas el ciudadano hace el reporte, el personal que se encuentra en el Centro de Control de Tránsito (CCT) puede hacer una solicitud para que adjunte fotos o videos y con eso se puede extraer la ubicación del hecho.
“Cuando un ciudadano realiza un reporte, nuestro personal puede enviarle un enlace encriptado para que comparta su ubicación en tiempo real y transmita video en vivo desde su celular. Con esta herramienta avanzamos hacia una atención más ágil, coordinada, transparente y eficiente para la ciudadanía”, expresó.
Para hacer estos registros, no es necesario que los usuarios descarguen aplicaciones adicionales en su celular. La tecnología con la que cuenta la ciudad permitirá que se hagan los enlaces, manteniendo protegida la información de quienes están reportando el incidente vial.