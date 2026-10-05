Motociclista aparentemente borracho provocó choque en Santa Mónica, Medellín: hubo un muerto y un herido

La mezcla de licor y drogas al volante en Medellín habría cobrado una nueva víctima. Según los reportes oficiales, un motociclista que estaría en este aparente estado de alicoramiento resultó implicado en una colisión con otra moto. El accidente dejó un muerto y un lesionado en el barrio Santa Mónica, en el occidente de Medellín. El incidente ocurrió sobre las 12:45 de la madrugada de ayer en la carrera 94 con la calle 35B, en los alrededores del Parque del Ajedrez, en este barrio de la comuna 12 (La América), luego de que ambas motos se encontraran de frente, al parecer una de ellas irrespetando los límites de velocidad.

Esta colisión dejó como víctima a Andrés Felipe Sepúlveda Jaramillo de 27 años, quien manejaría una de las motos y que, de acuerdo con las primeras evaluaciones, sería quien se encontraría manejando bajo los efectos del licor y de sustancias estupefacientes, según el informe preliminar entregado por la Secretaría de Movilidad de Medellín. Entérese: Grave accidente en la vía Andes-Salgar deja cuatro muertos y tres heridos, microbús cayó a un barranco La pasajera de la otra motocicleta implicada en estos hechos resultó lesionada, con múltiples contusiones y fracturas, y fue trasladada al Instituto Colombiano del Dolor (Incodol), en la calle 33, donde se encuentra internada en delicado estado de salud. Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín realizaron la inspección al cuerpo sin vida de este motorizado en el sitio. Según los vecinos de este sector, en el punto del siniestro ya se han presentado varios accidentes, originados por los excesos de velocidad de carros y motos. Le puede interesar: Hospitales de Medellín están “desbordados” por pacientes del Soat: estas son las razones La confirmación de si el fallecido se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, tal como se determinó en el informe inicial, quedará en manos de Medicina Legal, mediante las labores forenses que se le efectuarán en las próximas horas.

Con el fallecimiento de Sepúlveda Jaramillo ya son 235 muertos por accidentes de tránsito en las vías de Medellín este año, 21 casos más que el año pasado. Los motociclistas lideran la estadística con 134 víctimas, 10 casos más que en 2025. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Las muertes por accidentes de tránsito se convirtieron en la primera causa de fallecimientos en la ciudad, por encima de los asesinatos, los cuales han dejado 184 víctimas este año. Si se suman los casos de fuerza pública y defensa del bien jurídico, la cantidad asciende a los 198 fallecidos. Bloque de preguntas y respuestas: