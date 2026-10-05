Motociclista aparentemente borracho provocó choque en Santa Mónica, Medellín: hubo un muerto y un herido

La mezcla de licor y drogas al volante en Medellín habría cobrado una nueva víctima. Según los reportes oficiales, un motociclista que estaría en este aparente estado de alicoramiento resultó implicado en una colisión con otra moto. El accidente dejó un muerto y un lesionado en el barrio Santa Mónica, en el occidente de Medellín.
El incidente ocurrió sobre las 12:45 de la madrugada de ayer en la carrera 94 con la calle 35B, en los alrededores del Parque del Ajedrez, en este barrio de la comuna 12 (La América), luego de que ambas motos se encontraran de frente, al parecer una de ellas irrespetando los límites de velocidad.