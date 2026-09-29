Dos jóvenes murieron en la Autopista Norte de Medellín tras ser arrollados por un “carro fantasma”; ya identificaron al vehículo fugado

Dos personas murieron en la madrugada del domingo 27 de septiembre en la Autopista Norte de Medellín después de que un vehículo chocara una moto y se diera a la fuga. El motociclista, un joven de 21 años cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente, falleció en el lugar.
Su acompañante, una mujer de 23 años, fue trasladada de urgencias al Hospital Pablo Tobón Uribe con lesiones graves en la cabeza y murió posteriormente por la gravedad de sus heridas.
Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 a.m., en la altura de la carrera 64C con calles 103 y 101A, en el barrio Belalcázar. Según el informe preliminar y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, el motociclista se desplazaba en sentido norte-sur cuando fue embestido por un automóvil que, tras el impacto, abandonó el lugar sin detenerse.