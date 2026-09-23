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Van 81 personas sancionadas por derrochar agua para lavar vehículos en las calles de Medellín

Los operativos se realizaron conjuntamente entre las secretarías de Seguridad y de Movilidad de Medellín y la Policía Metropolitana. Además, se les está haciendo seguimiento a 70 lavaderos que hay en la ciudad.

  • Este fue uno de los conductores sorprendidos haciendo mal uso del agua en un barrio de Medellín. Se le impusieron las sanciones de código de policía y una multa de tránsito. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
    Este fue uno de los conductores sorprendidos haciendo mal uso del agua en un barrio de Medellín. Se le impusieron las sanciones de código de policía y una multa de tránsito. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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A quienes no están ahorrando agua los están sancionando y ya comenzaron con los lavaderos de vehículos. Durante los operativos que se realizaron conjuntamente entre la Policía Metropolitana y las secretarías de Seguridad y de Movilidad de Medellín, se impusieron 81 comparendos a personas que estaban lavando carros y motos en espacios públicos, haciendo un consumo excesivo de este líquido.

Los controles a estos establecimientos se vienen haciendo a través de las cámaras del 123, así como por verificaciones presenciales y las denuncias realizadas por la comunidad. Cuando son sorprendidos haciendo mal uso del agua, inmediatamente se imponen las sanciones correspondientes.

“Desde el equipo de CCTV del SIES-M se realiza seguimiento permanente a diferentes sectores de Medellín y, cuando las cámaras detectan comportamientos que podrían representar un uso indebido del agua, se activa la articulación con las autoridades”, explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

La presencia de las autoridades se ha intensificado en más de 70 establecimientos dedicados al lavado de vehículos, entre los formales y los informales, para verificar el tipo de uso que le dan al agua mediante un seguimiento sostenido.

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El coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana, dijo que “ante las altas temperaturas que se vienen presentando en la ciudad, se fortalecieron las actividades preventivas y de control en las diferentes comunas de Medellín, con el propósito de identificar e intervenir comportamientos que generen desperdicio de agua en espacios públicos”.

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De hecho, el pasado viernes en un taller de carros ubicado en el sector de La Bayadera, en el centro de Medellín, las autoridades hicieron presencia al percatarse que un grupo de personas estaban lavando con manguera un carro en las afueras del local.

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Agentes de la Secretaría de Movilidad y otros funcionarios hicieron presencia y, además de imponer el comparendo de Policía, también se le hizo una sanción de tránsito al conductor del automotor por 337.627 pesos.

“El llamado es sencillo y contundente: el agua se respeta. La tecnología está al servicio de la seguridad y también de la protección de nuestros recursos. Vamos a seguir vigilando, identificando y sancionando a quienes incumplan las normas, mientras acompañamos a la ciudadanía que sí está haciendo el esfuerzo de ahorrar”, señaló Villa Mejía.

Estos operativos se efectúan en medio del anuncio del Sistema de Información y Alertas Tempranas (Siata) de que durante septiembre se presentó una cantidad de lluvias muy por debajo de lo habitual en esta época del año y que hay una preocupación porque el fenómeno de El Niño puede ser más fuerte en el último trimestre.

“De acuerdo con la actualización más reciente del proyecto SIATA, el evento El Niño en el océano Pacífico tropical continúa fortaleciéndose. Actualmente, existe una probabilidad del 98 % de que alcance una categoría muy fuerte durante el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2026”, aseguró Daniel Ruiz Carrascal, director del Siata.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos comparendos han impuesto en Medellín por desperdiciar agua?
Las autoridades han impuesto 81 comparendos durante operativos contra personas que lavaban carros y motos en espacios públicos y hacían un uso excesivo del agua.
¿Por qué están sancionando a quienes lavan carros y motos en Medellín?
Las sanciones hacen parte de los controles para evitar el desperdicio de agua, en un contexto de altas temperaturas, pocas lluvias y preocupación por el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.
¿Dónde están realizando controles contra el desperdicio de agua en Medellín?
Los operativos se han intensificado en más de 70 establecimientos de lavado de vehículos, tanto formales como informales, además de otros espacios donde las autoridades detectan un posible uso indebido del agua.

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