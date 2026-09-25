¡Sí es posible! 54 exhabitantes de calle de Medellín certificaron su resocialización: fue un volver a nacer

Algunas personas los dan como un caso perdido. Caer en las drogas es el verdadero infierno, aseveran otras. Pero los testimonios de estos 54 habitantes de calle de Medellín que se certificaron por haber culminado su proceso de resocialización muestran que las oportunidades y la voluntad son una mezcla efectiva para lograr lo que a veces parece imposible.
Es un paso más. Esta cohorte hace parte del proceso que la Alcaldía lleva a cabo en la ciudad para buscar librar de las drogas a quienes lo han dejado todo por ella. Fue un año de trabajo, de vencer miedos y la adicción, pero, sobre todo, de sentirse importantes.
Les brindaron conocimientos y desarrollaron capacidades para avanzar hacia nuevas oportunidades y construir sus proyectos de vida. En total, fueron cinco etapas de acompañamiento, iniciando por la adaptación y el fortalecimiento personal hasta llegar a la preparación para una vida independiente.
“En mi proceso de resocialización aprendí sobre la manipulación de alimentos y las confecciones. Ahora soy promotora en la Corporación Parque Arví. Voy a salir adelante y estoy bien”, confiesa Yennifer Lorena Úsuga, una de las personas certificadas dentro del proceso de resocialización.
No fue fácil, pero cuando el camino tiene obstáculos que se superan, la satisfacción de llegar a la meta es mayor. Yennifer y los demás graduandos recibieron atención psicosocial, formación en autocuidado, artes y oficios, así como herramientas para desarrollar sus habilidades sociales y ocupacionales.