32 cuerpos han sido recuperados en las cinco fases de búsqueda de la UBPD dentro del Cementerio Universal de Medellín

Con las bóvedas que fueron intervenidas en los últimos días en el Jardín Cementerio Universal de Medellín se completaron 32 cuerpos recuperados en ese camposanto por parte de los profesionales de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

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El abordaje forense de este sitio con el fin de tratar de hallar a las personas de las cuales se perdió el rastro en medio del conflicto armado colombiano se inició en el año 2020 y ya van cinco fases dentro de esta labor.

En la quinta, realizada entre el 14 y el 18 de septiembre pasados, la UBPD recuperó 14 cuerpos tras intervenir igual número de bóvedas, en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.

Previamente, en la fase 1, que se hizo en colaboración con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) habían exhumado dos cuerpos, seis en 2021 en la fase 2, cuatro en 2024 en la fase 3 y seis entre 2025 y 2026 en la fase 4.

“La búsqueda en el Cementerio Universal da respuesta a decenas de familias del departamento de Antioquia, en especial a quienes buscan personas que fueron arrojadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca, o que fueron abandonadas en sitios a campo abierto”, explicó la coordinadora de la Regional Noroccidente de la Unidad de Búsqueda, Amaranta Salazar.

Los trabajos acá revisten un significado especial porque históricamente este ha sido el principal sitio de inhumación de cuerpos no identificados y de cuerpos identificados no reclamados en la zona central de Antioquia y particularmente víctimas de desapariciones de los sectores más marginales y vulnerables de la sociedad, entre estas, personas en situación de calle, miembros de la comunidad LGBTIQ+ y trabajadoras sexuales.