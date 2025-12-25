Navidad a los golpes: Policía atendió 157 riñas en Medellín este 24 de diciembre

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá atendió durante la noche de este 24 de diciembre por lo menos 157 riñas en la ciudad.
De acuerdo con un balance entregado por la institución este jueves, en total fueron 1.631 casos los que los uniformados atendieron en esta Navidad, no solamente concernientes a dichos casos de intolerancia, sino a denuncias por ruido y quema de pólvora.
El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, advirtió que los casos más graves ocurrieron en Medellín y Bello, en los que los problemas de convivencia resultaron en tres asesinatos.