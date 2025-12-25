x

Navidad a los golpes: Policía atendió 157 riñas en Medellín este 24 de diciembre

La mayor parte de las novedades de orden público en Medellín y su área metropolitana correspondieron a casos de intolerancia, ruido y quema de pólvora.

  • La Policía Metropolitana atendió 157 casos de riñas en el Valle de Aburrá durante este 24 de diciembre. FOTO: Camilo Suárez. Archivo El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá atendió durante la noche de este 24 de diciembre por lo menos 157 riñas en la ciudad.

De acuerdo con un balance entregado por la institución este jueves, en total fueron 1.631 casos los que los uniformados atendieron en esta Navidad, no solamente concernientes a dichos casos de intolerancia, sino a denuncias por ruido y quema de pólvora.

Le puede interesar: Noche de Navidad dejó 19 quemados por pólvora en Antioquia y el incendio de una casa por un volador

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, advirtió que los casos más graves ocurrieron en Medellín y Bello, en los que los problemas de convivencia resultaron en tres asesinatos.

“Lamentablemente, se registraron tres hechos de afectación a la vida en las comunas de Castilla, Belén y el municipio de Bello. Estos eventos, asociados preliminarmente a situaciones de intolerancia social, involucraron el uso de armas blancas”, señaló el uniformado, advirtiendo que para los tres casos ya se abrieron investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Además de las 157 riñas, Castaño señaló que la Policía atendió este 24 de diciembre por lo menos 568 denuncias por altos niveles de ruido y 261 casos de quema de pólvora, una práctica que por sus peligros está prohibida en la ciudad.

Siga leyendo: Preocupante: tres comunas de Medellín concentran más de la mitad de todos los quemados de la ciudad, ¿cuáles son?

Como parte de esos operativos, las autoridades impusieron 123 órdenes de comparendo, incautaron al menos 74 kilos de pólvora y ordenaron la suspensión temporal de dos establecimientos comerciales.

“Como resultado de estas acciones, se realizaron tres capturas, 28 personas fueron conducidas al Centro de Traslado por Protección (CTP) y se incautaron 57 armas blancas”, añadió el comandante.

Entre tanto, la Policía también realizó ayer dos grandes operativos en la comuna de Manrique y el Centro de la ciudad.

Lea además: Diciendo que eran del ELN, personas armadas asesinaron a dos caficultores en vereda de Ciudad Bolívar, Antioquia

En el primero, la institución detectó y recuperó cinco motos que habían sido reportadas como hurtadas y estaban escondidas en una casa.

El golpe fue posible gracias a que uno de los vehículos estaba dotado de un dispositivo GPS, lo que permitió a las autoridades desplegar un operativo.

En el Centro, la Policía también hizo parte de un gran operativo de control en el barrio Estación Villa sobre la zona crítica conocida como El Bronx.

Allí el reporte oficial dio cuenta del registro de más de 1.000 personas y 34 establecimientos, en su mayoría inquilinatos y hospedajes.

En medio de esos controles, la Policía incautó 435 armas blancas, 1.218 dosis de estupefacientes y hasta 165 tarjetas bancarias.

En coordinación con la Alcaldía de Medellín, fueron igualmente desmontados cuatro grandes cambuches levantados por habitantes en condición de calle y fueron detenidas 10 personas.

