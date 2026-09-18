Un millón de personas en Medellín estrenará los 12 ReCreos: ¿qué son y dónde se construyen?

Durante décadas, en las canchas de siete barrios de Medellín solo se jugó fútbol y baloncesto. Ahora serán demolidas para dar paso a los ReCreos, edificios de hasta cinco pisos donde cabrán más de 20 disciplinas deportivas, desde las de siempre hasta otras nuevas, según las necesidades de cada sector. Serán equipamientos multifuncionales que estarán en las comunas 2 (Santa Cruz), 6 (Doce de Octubre), 9 (Buenos Aires), 15 (Guayabal), 16 (Belén) y los corregimientos Altavista y San Cristóbal, en los que tendrán espacio deportes como la gimnasia artística, los e-games, la natación y el atletismo, entre otros. La iniciativa de los ReCreos también tendrá espacio para la cultura en cinco de las comunas de Medellín, donde se aprovecharán espacios existentes para integrar estudios de grabación, salas de cine y laboratorios de fotografía. Estos estarán en las comunas 2 (Santa Cruz), 5 (Castilla), 7 (Robledo), 14 (El Poblado) y 15 (Guayabal) y tendrán como premisa incentivar la vena artística de sus habitantes. Al igual que los deportivos, cada uno de sus pisos estará adecuado según las exigencias de cada comunidad.

Emiro Carlos Valdés, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), explicó que este proyecto “nace como una respuesta de la Administración Distrital para buscar un mejor aprovechamiento del suelo ante la poca disponibilidad del mismo, maximizando su uso para promover estilos de vida saludables. Es una estrategia enfocada en el arte y el entretenimiento”.

Los ReCreos deportivos tienen como premisa que las comunidades puedan contar con espacios en sus barrios, sin tener que desplazarse a grandes unidades deportivas para practicarlos. Cada uno de los espacios fue pactado con las comunidades para conocer sus preferencias. “Cada edificio se va a construir según las necesidades de cada zona. En muchos de ellos la placa polideportiva va a quedar en el techo, y en los demás pisos habrá espacios diferenciados según lo hablado con los habitantes”, explicó el gerente. Por ejemplo, los espacios de gimnasia artística serán el sello característico en los ReCreos de Los Alpes (comuna 16), Las Brisas (comuna 6) y el corregimiento Altavista. En los de La Frontera (comuna 2) y La Pastora (comuna 9) su distintivo será que en uno de sus pisos habrá piscinas bajo techo. El edificio de la Trinidad (comuna 15) tendrá un espacio para el atletismo, mientras que en el corregimiento de San Cristóbal aún se está concertando la práctica deportiva específica. Entérese: Tras ocho meses, ¿en qué van las obras en el sector La Limona entre Itagüí y San Antonio de Prado? Todos contarán con espacios para salas gamers, ludotecas, enfermerías, gimnasios cubiertos y al aire libre, aulas múltiples y hasta auditorios para los eventos no deportivos que se hagan en cada una de estas zonas.

En cuanto a los ReCreos culturales, el de Ciudad del Río se prevé que sea uno de los más grandes de la ciudad. Se construirá en un espacio de más de 1.000 metros cuadrados y será una torre de 11 pisos, el más alto de todos. Su particularidad será que tendrá la cinemateca distrital, donde se concentrará todo el archivo y el laboratorio fílmico de Medellín. También contará con tres pisos exclusivos para el arte, la música y la cultura, con salas de cine, grabación y edición para las producciones audiovisuales. Estos espacios estarán adecuados con vestuarios, salas de maquillaje y varios másteres de sonido y video. La fotografía tendrá su espacio con un estudio y un laboratorio, una bóveda de medios magnéticos y otra de medios ópticos. Los de Guayabal, Castilla, Primavera Norte (comuna 2) y El Jordán (comuna 7) tendrán estudios públicos de grabación, talleres de música y danza y aulas de danza. Dentro del ReCreo de Castilla se tendrá el primer Museo del Reguetón, donde se hará una amplia exposición de la historia de la música y cultura urbana de la ciudad, a partir de que Medellín es considerada como la capital mundial de este género musical por su concentración de artistas y productores. “En estos espacios tendremos a todas las industrias del entretenimiento de Medellín. La idea es promover los nuevos talentos en la música y el arte y seguir consolidando a la ciudad como la cuna de arte y la cultura nacional”, explicó el director Valdés. Con estos ReCreos se espera beneficiar a cerca de 1,2 millones de personas de las comunas donde se van a construir, siendo el de Ciudad del Río el que más tendrá con una cifra superior a las 440.000 personas, teniendo en cuenta que sería el principal centro de grabación distrital.

Edificios bioclimáticos

La construcción de los 12 ReCreos no solo responde a las necesidades de cada comunidad, sino que su arquitectura tiene el principio bioclimático, que consiste en analizar los distintos factores naturales para un mayor aprovechamiento. “Antes de construir, se analiza minuciosamente el sitio para tomar mejores decisiones de diseño a través de cinco etapas fundamentales: el estudio del sol, el análisis del viento, el aprovechamiento de la luz natural, los ángulos de incidencia de lluvia y control de fauna y la integración con el entorno natural”, indicó el gerente de la EDU. Con esta premisa se busca que los escenarios sean más frescos, con mejor iluminación y que se integren con el entorno donde se está construyendo, haciendo una infraestructura con mayores beneficios para sus usuarios y más amigable con el medio ambiente.

Sin compra de predios

Una de las particularidades de los recreos es que se van a construir, íntegramente, sobre predios que ya poseía el Distrito. Más allá de las molestias por las obras, no hubo que desplazar comunidades para materializar estos proyectos, ni siquiera en Ciudad del Río. “La primera instrucción del alcalde fue que los 12 ReCreos se construyeran aprovechando la infraestructura existente. Se cruzaron datos que ya existían en Planeación, en Catastro, en la Secretaría de Suministros y Servicios para saber qué espacios teníamos disponibles”, dijo Valdés. Acto seguido, se hizo el análisis de cada uno de estos espacios, que no se encontraran en zonas de alto riesgo y, a partir de allí, se empezaron los estudios y la estructuración para construir estos espacios, que en un principio iban a ser nueve, pero subieron a 12 debido al éxito de los mismos. “Para los casos de La Pastora y Altavista utilizamos lotes que estaban desocupados y empezamos la construcción de cero. En Los Alpes y La Frontera sí cogimos las placas polideportivas y allí empezamos la intervención”, destacó el funcionario. Para la construcción de los ReCreos —tanto los culturales como los deportivos— se invertirán $41.000 millones; toda la contratación se hizo mediante procesos de licitación. Con estos dineros se hicieron estudios técnicos, se tramitaron las licencias, se contrató la interventoría y se vienen ejecutando las obras. Le puede interesar: Obra en Las Palmas avanza en un 80%, ¿cuándo estará lista? Actualmente, se encuentra en ejecución el de Primavera Norte, que tiene un avance del 82,4%, siendo este el más adelantado de todos y que se podría inaugurar en el primer semestre de 2027. Por detrás vienen los ReCreos deportivos de Altavista, con un avance del 42%, el de Los Alpes con un 32% y el de Las Brisas ya tiene un avance del 16%. En cuanto a los otros ReCreos culturales, el de Ciudad del Río apenas comenzó obras y tiene un progreso del 1%, mientras que el de Guayabal va en el 6% y el de El Jordán tiene un 8%. Los demás se encuentran en proceso de trámite para iniciar obras. El de Trinidad comenzaría en los próximos días, el de La Pastora está en licitación y el de La Frontera está adjudicado al contratista para que comience su construcción antes de terminar el año. El de San Cristóbal empezaría obras en diciembre. Con estos ReCreos, las comunidades verán cómo por unos días la cancha en la que jugaron toda la vida será demolida para dar paso a una infraestructura moderna y apta para las necesidades del deporte, el arte y la cultura que requiere la ciudad.

Una de las particularidades de los recreos es que se van a construir, íntegramente, sobre predios que ya poseía el Distrito. Más allá de las molestias por las obras, no hubo que desplazar comunidades para materializar estos proyectos, ni siquiera en Ciudad del Río. “La primera instrucción del alcalde fue que los 12 ReCreos se construyeran aprovechando la infraestructura existente. Se cruzaron datos que ya existían en Planeación, en Catastro, en la Secretaría de Suministros y Servicios para saber qué espacios teníamos disponibles”, dijo Valdés. Acto seguido, se hizo el análisis de cada uno de estos espacios, que no se encontraran en zonas de alto riesgo y, a partir de allí, se empezaron los estudios y la estructuración para construir estos espacios, que en un principio iban a ser nueve, pero subieron a 12 debido al éxito de los mismos. “Para los casos de La Pastora y Altavista utilizamos lotes que estaban desocupados y empezamos la construcción de cero. En Los Alpes y La Frontera sí cogimos las placas polideportivas y allí empezamos la intervención”, destacó el funcionario. Para la construcción de los ReCreos —tanto los culturales como los deportivos— se invertirán $41.000 millones; toda la contratación se hizo mediante procesos de licitación. Con estos dineros se hicieron estudios técnicos, se tramitaron las licencias, se contrató la interventoría y se vienen ejecutando las obras. Actualmente, se encuentra en ejecución el de Primavera Norte, que tiene un avance del 82,4%, siendo este el más adelantado de todos y que se podría inaugurar en el primer semestre de 2027.