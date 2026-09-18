Un millón de personas en Medellín estrenará los 12 ReCreos: ¿qué son y dónde se construyen?

Durante décadas, en las canchas de siete barrios de Medellín solo se jugó fútbol y baloncesto. Ahora serán demolidas para dar paso a los ReCreos, edificios de hasta cinco pisos donde cabrán más de 20 disciplinas deportivas, desde las de siempre hasta otras nuevas, según las necesidades de cada sector.
Serán equipamientos multifuncionales que estarán en las comunas 2 (Santa Cruz), 6 (Doce de Octubre), 9 (Buenos Aires), 15 (Guayabal), 16 (Belén) y los corregimientos Altavista y San Cristóbal, en los que tendrán espacio deportes como la gimnasia artística, los e-games, la natación y el atletismo, entre otros.
La iniciativa de los ReCreos también tendrá espacio para la cultura en cinco de las comunas de Medellín, donde se aprovecharán espacios existentes para integrar estudios de grabación, salas de cine y laboratorios de fotografía.
Estos estarán en las comunas 2 (Santa Cruz), 5 (Castilla), 7 (Robledo), 14 (El Poblado) y 15 (Guayabal) y tendrán como premisa incentivar la vena artística de sus habitantes. Al igual que los deportivos, cada uno de sus pisos estará adecuado según las exigencias de cada comunidad.