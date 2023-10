Ese viernes, cuando el Dagrd ordenó la evacuación, Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, ingeniero calculista y consultor estructural de CDO, dijo con toda seguridad que se había presentado un evento puntual en la estructura que no implicaba peligro de colapso, ni riesgo para las personas. “Ya revisé toda la estructura y no hay ningún daño” , afirmó.

Pese a los 12 muertos y a los cientos de afectados, fueron pocos los procesos que llegaron a sentencias por Space. El más sonado fue el caso penal. La acción precluyó por indemnización a las familias de 11 de los 12 fallecidos y continuó por la muerte de Juan Esteban Cantor, el residente que perdió la vida en el colapso.

El juicio oral, desarrollado en 27 audiencias, terminó en enero de 2018 con la condena de 51 meses para Pablo Villegas Mesa, gerente de Lérida CDO; 50 meses para Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, ingeniero calculista; y 49 meses para María Cecilia Posada Grisales, directora de proyectos.

Interpuesto el recurso extraordinario de casación por la defensa de Villegas y Posada, el expediente llegó a la Corte Suprema, donde se ordenó en agosto de 2019 libertad inmediata a los acusados y la extinción de la acción penal por la indemnización a los Cantor.

Otro expediente se abrió desde 2013, luego de una acción de grupo presentada por los afectados del Space para que fueran indemnizados sus perjuicios. En este frente hubo sentencia condenatoria en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia el 14 de septiembre de 2022. La conclusión del fallo no pudo ser más diciente de la cadena de errores constructivos y de negligencia pública que rodeó a Space: de haber sido otra la conducta asumida por la Alcaldía en sus funciones de control urbanístico, la tragedia se hubiera evitado.

La Sala Primera de Oralidad condenó a Lérida CDO, a su gerente Pablo Villegas Mesa, a Álvaro Villegas Moreno como gerente suplente, y a Juan José Restrepo Posada y Emilio Restrepo Posada, integrantes de la junta directiva de la sociedad; al curador Carlos Alberto Ruiz Arango; y a la Alcaldía por su falta de vigilancia. También fueron condenados Axa Colpatria, la Previsora, Mapfre y Allianz por sus respectivas pólizas.

A los condenados los declaró solidariamente responsables de pagar $30.891 millones a los afectados por los perjuicios materiales y morales. Más de un año después, el fallo no ha quedado en firme. Luego de la sentencia de segunda instancia, los condenados presentaron tutelas que se tramitaron en un solo proceso ante el Consejo de Estado y en las que pedían claridades en cuanto a la solidaridad del Municipio y la contratación de los seguros de la Alcaldía. El máximo tribunal concedió las tutelas y ordenó complementar la sentencia. El Tribunal lo hizo el 18 de julio, pero ante nuevos pedidos aclaratorios, emitió otra sentencia el pasado 3 de octubre. Hasta el lunes pasado se presentaron nuevas solicitudes y hasta que no se resuelvan, el fallo no rige. Diez años después, los afectados de Space siguen esperando que al menos esta sentencia no se caiga.