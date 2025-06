“Uniban fue la compañía que dio lugar a todas las demás empresas en Urabá”: Manuel Laborde

Un dato simbólico ilustra esta conexión: mientras Uniban fue fundada hace 59 años, Apartadó tiene 58 años de existencia. La historia de la empresa y la del territorio no solo han transcurrido en paralelo, sino que se han nutrido mutuamente. El crecimiento poblacional, la expansión urbana, la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo han sido posibles gracias a la actividad exportadora de la compañía y al compromiso de sus productores con el desarrollo. Urabá no solo se conectó al país a través del banano: gracias a esta actividad nacieron caminos, puertos, escuelas y barrios. Lo que antes fue una zona marginada, hoy es un polo estratégico para el desarrollo agroindustrial”.

“El negocio del banano no para nunca: se cosecha, empaca y embarca todos los días y sus noches. El reloj de la vida verde del producto empieza desde el corte y tiene que llegar a Europa en perfecto estado y aún verde. Los barcos no esperan. Es la fruta más vendida en el mundo, pero los supermercados históricamente han comercializado a precios muy bajos, lo que hace que los márgenes sean mínimos para los productores y para toda la cadena. No hay margen de error. La curva de aprendizaje es bien empinada, pero he contado con la suerte de encontrar un gran equipo, muy experimentado, y una base sólida de excelentes profesionales en todos los niveles”.