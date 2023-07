El mercenario que se ganó la confianza de Putin cocinando

Su nombre es Yevgeny Prigozhin , no cocina, pero hace la guerra. Él es el jefe del Grupo Wagner , el ejército privado de mercenarios que se sublevó al Kremlin el 24 de junio y puso al presidente ruso contra las cuerdas con el riesgo de una guerra civil en Moscú, mientras su régimen libra una guerra contra Ucrania por la invasión.

El chef de Vladimir Putin no es precisamente un cocinero de estrella Michelin . Tampoco cocina. Es tan adinerado que vive en una mansión con helipuerto y con su propio helicóptero , en la que guarda lingotes de oro dentro de una vivienda con las comodidades de un club de cinco estrellas en el que no es necesario preocuparse por cuál plato preparar para cenar .

De sus 61 años de vida, la mitad los ha pasado cerca a los oligarcas rusos, pero detrás suyo hay una historia de cárcel, un puesto de salchichas en San Petersburgo y de comidas con los poderosos del mundo que llega hasta 2023. Hoy está desaparecido, pero aparentemente en Rusia, después de haberse sublevado con su tropa de al menos 50.000 hombres.

El expresidiario que cocina

San Petersburgo, 1991. La caída del Muro de Berlín dio paso al fin de la Unión Soviética y con ello los escombros de la URSS entraron en un capitalismo forzado por la supervivencia. El sistema económico cambió y también las oportunidades.

Prigozhin, un delincuente encarcelado por robo recobró su libertad y su única forma de sobrevivir fue montar un puesto de perros calientes en las calles de esa San Petersburgo, que se levantaba de las ruinas.

Vendiendo un plato tan americano como el hot dog reunió el dinero suficiente para montar un supermercado y desde entonces su vida empresarial no se detuvo. Montó un restaurante flotante sobre el río Neva llamado New Island, una cocina de mantel sobre el agua que aún existe y que sirve platos tan lujosos como el pulpo o el cangrejo que bolsillos menos adinerados no pueden permitirse.

Entonces, allí conoció a Putin. El exespía de la URSS trabajaba como secretario de Asuntos Exteriores de la Alcaldía de San Petersburgo y hasta esa isla flotante llevaba a sus invitados diplomáticos, también a los empresarios con los que hacía negocios, para las cenas burocráticas que atañen a los funcionarios de Estado.