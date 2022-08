El hecho de que Pelosi haya pisado terreno taiwanés dio pie para que el gobierno chino considerara que lo estaba reconociendo como un Estado autónomo.

2. La ambigüedad de Estados Unidos

Taiwán es una herida sensible para China y así lo reconoce la comunidad internacional. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) no reconoce a Taiwán como un Estado nacional.

Esto, sin embargo, no significa que de facto no ejerza autonomía en su territorio. Desde que cogió forma como un país independiente, Estados Unidos le ha brindado apoyo militar para evitar que los comunistas retomaran el control de la isla.

No obstante, Estados Unidos no reconoce formalmente que Taiwán es un Estado autónomo, separado de China precisamente por no tener roces con los chinos, que son la segunda economía más fuerte del mundo.