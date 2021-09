Oposición venezolana confirma que se presentará a elecciones

“Encontrarme nuevamente con la gente (...) fue algo extraordinario, los caraqueños no se rinden, quieren salir adelante y junto a ellos vamos a luchar con mucha fuerza hasta lograr el cambio y la libertad”, escribió en Twitter Guanipa. En la misma tónica se muestra Stalin González, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo.

Significa abandonar una estrategia que ha sido criticada por otros sectores de la oposición que no se sienten identificados con ella hace mucho tiempo. Américo De Grazia, por ejemplo, está haciendo campaña a la gobernación de Bolívar desde abril pasado, cuando anunció su candidatura por el partido Ecológico.

“Lamento mucho la incertidumbre que tienen algunos miembros de la dirección política de la oposición que todavía andan desojando la margarita de si participan o no. Más allá de las condiciones o no, hay que participar y crear las condiciones en el camino, al calor de la lucha y de la gente” señala el candidato, “no podemos seguir inventando el agua tibia ni invocando o convocando a seguir mantras que no tienen tren de aterrizaje”.

Participar o no ha sido una de las decisiones que ha dividido con mayor dureza a la oposición en Venezuela. Guaidó es el máximo representante de una postura que exigía hasta ahora que la oposición solo debería presentarse a unas elecciones en las que los venezolanos pudieran cambiar todos los estamentos públicos, incluidos la presidencia.