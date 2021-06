La médica epidemióloga Nathalia González manifestó que el proceso de vacunación debería llevarse a cabo “siempre teniendo (en cuenta) el respeto del niño como sujeto capaz de asentir si desea ser vacunado. Han sido sujetos de nuestras decisiones arbitrarias durante toda la pandemia, no han tenido voz ni voto. Con la vacuna no puede pasar lo mismo”. Aunque no desestimó el rol que tienen sus acudientes. “Por supuesto, el consentimiento de los padres es necesario desde el punto de vista práctico y legal”, señaló la experta. Pero fue enfática en que “el asentimiento de los niños es un imperativo ético”.