Pero un día, cuando fue la suspendieron de la escuela por una falta menor y un periodista escribió un artículo sobre refiriéndose a ella como la hija ilegítima de TB Joshua, todo cambió. No volvió a estudiar y la internaron en el complejo en Lagos.

Ajoke, que ahora tiene 27 años, vive escondida y no usa su apellido Joshua, fue la primera en denunciar los vejámenes cometidos por su padre y de los cuales fue víctima. De su madre, poco se sabe, pero presume que era una de las feligresas de la iglesia, creció junto a Evelyn, la viuda de su padre y dice que hasta los 7 años tuvo una infancia feliz disfrutando a veces de los lujos que tenía por ser hija del líder de la iglesia.

“Me obligaron a trasladarme a la habitación de los discípulos. No me ofrecí como voluntaria para ser discípula. Me obligaron a unirme”, le dijo a la BBC.

En ese complejo vivían bajo reglas muy estrictas: dormían pocas horas, no podían usar sus propios teléfonos ni acceder a internet y los obligaban a llamar “papá” a Joshua.

“Los discípulos tenían lavado el cerebro y hacían lo que les pedían. Todos obedecían las órdenes, como zombis. Nadie cuestionaba nada”, agregó Ajoke.

Como era una niña, Ajoke se negaba a seguir las reglas y eso le costó decenas de episodios de violencia, como cuando la golpearon por orinarse en la cama y luego la obligaron a caminar por el complejo con un cartel que decía: “Me orino en la cama”.