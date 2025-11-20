El historial criminal del exatleta olímpico que fue acusado por EE. UU. de ordenar el asesinato de testigo en el Mall del Indio en Medellín

El gobierno de Estados Unidos reveló una acusación formal de nueve cargos contra Ryan James Wedding, un ex snowboarder olímpico convertido en presunto capo del narcotráfico, a quien las autoridades federales responsabilizan del asesinato de un testigo protegido en Medellín y de liderar una red criminal con vínculos directos con el Cártel de Sinaloa.

Wedding, de 44 años y nacionalidad canadiense, figura desde marzo de 2025 en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI y es ahora el objetivo de una recompensa récord de 15 millones de dólares.

La acusación, presentada por un gran jurado federal este miércoles revelada como parte de la operación internacional “Slalom Gigante”, describe un entramado criminal que —según las autoridades— importaba toneladas de cocaína desde Colombia, la movía a través de México y la distribuía en ciudades de Estados Unidos.

Antes de dedicarse al crimen organizado, se sabe que Ryan James Wedding en su tiempo como deportista participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, Utah.

Wedding, que reside en México, es señalado como el líder de la organización y el responsable de ordenar asesinatos para intimidar testigos y garantizar el funcionamiento del negocio.

El caso estalló por la muerte de un testigo federal que cooperaba en un proceso penal previo contra Wedding. La víctima fue localizada y asesinada a tiros en un restaurante de Medellín el 31 de enero de 2025.

Según la acusación, el exdeportista había “puesto precio a la cabeza de la víctima” y contrató a sus socios para rastrearlo y ejecutarlo.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi afirmó que “Ryan Wedding controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo y trabaja en estrecha colaboración con el Cártel de Sinaloa. No descansaremos hasta que su nombre sea retirado de la lista de los 10 más buscados del FBI y su organización de narcotráfico sea desmantelada”.

Las autoridades sostienen que Wedding dio órdenes de asesinar a varias personas para proteger sus intereses criminales.