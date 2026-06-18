Roberto Sánchez pide anular todos los votos de peruanos en el exterior, que favorecen a Fujimori

Roberto Sánchez continúa con su ofensiva y se resiste a reconocer los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Perú. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de izquierda va perdiendo esta segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori. Y es que los resultados parciales revelan que con el 99,383 % de las actas escrutadas, Fujimori cuenta con 9’157.631 votos (50,107 %), mientras que Sánchez tiene hasta el momento 9’118.516 votos (49,893 %), lo que representa una diferencia de 39.115 sufragios. Lea también: Fujimori aventaja a Sánchez con casi 37.000 votos: el 99,1 % de las actas ya fueron escrutadas en Perú Estas cifras han generado un fuerte malestar en el heredero político del expresidente Pedro Castillo —preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022—, quien asegura que en este conteo existen “indicios de fraude”.

Sánchez y su partido político han presentado una demanda para que sean anulados todos los votos de los peruanos en el extranjero, los cuales han favorecido a la derechista Keiko Fujimori con una ventaja de al menos 90.000 sufragios, lo que podría darle la victoria y allanarle el camino hacia la Casa de Pizarro. La acción fue presentada por Walter Ayala, abogado y vocero del partido Juntos por el Perú, ante la Corte Superior de Justicia de Lima, con el fin de que esta institución revise “todo el procedimiento electoral desarrollado en el extranjero” durante este balotaje, así como “la instalación, el sufragio, el escrutinio y el cómputo de votos en todas las mesas” ubicadas fuera del territorio nacional.

Según conoció la cadena CNN en Español, la demanda sostiene que una resolución emitida en mayo modificó la forma en que las actas son incorporadas al sistema electoral. Mientras que en procesos anteriores estas eran digitalizadas en los consulados, ahora son enviadas físicamente a Lima en valijas diplomáticas para ser contabilizadas e ingresadas al sistema. Para Ayala, este cambio constituye una “flagrante violación del principio de intangibilidad electoral”. Sin embargo, la Cancillería de Perú había señalado que el material electoral contaba con una “rigurosa cadena de custodia” en las 119 oficinas consulares.

Todavía se espera conocer al ganador de la segunda vuelta en Perú