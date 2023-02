Arrancar la vida a los escombros

Llegan mensajes de voz

“Estamos devastados. Dios mío. Están gritando. Están diciendo ‘sálvanos’, pero no podemos salvarlos... No hay nadie”, decían un hombre en las ruinas de Hatay.

Otro habitante de esta provincia, enfatizó en que los cuerpos de socorro no han llegado a ese territorio; incluso Serkan Topal, miembro del gobierno del distrito de Samandag, manifestó a la BBC que ha viajado “por gran parte de la provincia y no me he encontrado con un edificio intacto. La mayoría de organismos oficiales están fuera de servicio y hay una necesidad urgente de ayuda externa”.

Con la mirada perdida, Mesut Hancer agarra la mano de su hija muerta, Irmak, de 15 años, inerte entre dos losas de hormigón. En la ciudad turca de Kahramanmaras, la pena y la rabia se mezclan por la falta de ayuda a las víctimas del terremoto que dejo miles de muertos.

Kahramanmaras, epicentro de sismo devastador (7,8) que sacudió el lunes el sur y el sureste de Turquía, es solo ruina y desolación.

Pero el martes todavía no habían llegado ni ayuda ni suministros a esta ciudad de más de un millón de habitantes, situada en el sur de la región de Capadocia. Aquí, igual que en la ciudad de Antioquía, a las puertas de Siria, se acumulan la frustración y resentimiento hacia el Estado ausente. Ali Sagiroglu lleva dos días esperando refuerzos, aún con la esperanza de ver a su hermano y a su sobrino, atrapados entre los escombros.

Con el paso de las horas, la esperanza de hallar a más sobrevivientes mengua, pero los rescatistas siguen revisando, arrancando con sus manos las piedras para buscar hasta el último vestigio de vida escondido entre los escombros