En Francia investigan si la red social Kick permitió la transmisión en directo de un asesinato

La justicia francesa abrió una nueva investigación sobre las prácticas de la plataforma australiana de streaming Kick, además de la ya anunciada la semana pasada para esclarecer las circunstancias de la muerte en directo de un hombre de 46 años.
Esta nueva investigación se abrió para determinar si Kick difundió “a sabiendas videos de atentados voluntarios contra la integridad de la persona”, anunció el martes la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.
Los investigadores también tratarán de determinar si la plataforma australiana cumple con la normativa europea sobre servicios digitales (DSA).