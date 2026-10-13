¿Quiénes son CC-1, CC-2 y CC-3 en la acusación por tortura contra Maduro?

La nueva acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por presuntos delitos relacionados con torturas en Venezuela menciona a tres funcionarios identificados con los códigos CC-1, CC-2 y CC-3. De acuerdo con reportes periodísticos, estas referencias corresponderían a Diosdado Cabello, el general Iván Hernández Dala y el coronel Alexander Granko Arteaga, señalados de integrar las estructuras de seguridad e inteligencia del chavismo. El documento, presentado el 8 de octubre de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, describe presuntas operaciones de represión ejecutadas durante el gobierno de Maduro, principalmente entre 2014 y 2018. Sin embargo, la acusación no revela los nombres de los tres funcionarios, por lo que sus identidades se basan en interpretaciones y fuentes citadas por medios de comunicación. Hasta el momento, las publicaciones de El Tiempo y Noticias Caracol coinciden en que el código CC-1 correspondería a Diosdado Cabello y el CC-2, a Alexander Granko Arteaga. Sin embargo, Diario Las Américas, medio de Miami, presentó una identificación diferente: según su versión, CC-1 sería Cabello, CC-2 correspondería a Iván Hernández Dala y CC-3, a Granko Arteaga. Los nombres no aparecen confirmados en el documento judicial, por lo que estas identificaciones se basan en las versiones difundidas por estos diarios.

¿Quiénes son los acusados?

La identificación de Diosdado Cabello como CC-1 fue atribuida por el diario ecuatoriano El Universo a una fuente citada por el periodista David Alandete, del diario español ABC. Según esa versión, el funcionario habría participado en operaciones represivas, supervisado torturas y emitido órdenes contra opositores. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos divulgados por las fuentes periodísticas y no constituyen una determinación judicial de responsabilidad. Conozca: El colombiano Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, fue sacado por la DEA de su prisión en Caracas y estaría siendo trasladado a EE. UU. En cuanto a CC-2, Diario Las Américas señaló que podría tratarse del general Iván Hernández Dala, quien dirigió la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde 2014 hasta 2024, según esa publicación. La coincidencia entre su nombramiento y el periodo de los hechos descritos en la acusación es uno de los elementos utilizados para sustentar esa identificación. Por su parte, el expediente, según la investigación publicada por El Tiempo, describe a CC-2 como un funcionario que respondía directamente a Maduro, tenía autoridad para aprobar detenciones y participaba en la definición de métodos de interrogatorio. También le atribuye la ejecución de secuestros de militares y la presentación de informes al mandatario sobre los resultados de las presiones ejercidas contra los detenidos. La publicación de El Tiempo identifica a Alexander Granko Arteaga como el coronel que estaría detrás de ese código y señala que presuntamente se encontraría en el departamento colombiano de Arauca, donde alternaría su presencia con territorio venezolano. Según información de inteligencia citada por ese diario, estaría camuflado como comerciante y contaría con protección de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

En contraste, Diario Las Américas relacionó a Granko con CC-3. Esa publicación indicó que su perfil operativo coincidiría con la actuación atribuida al funcionario en el operativo del 15 de enero de 2018 en el que murió Óscar Pérez, un expolicía venezolano que se rebeló contra el Gobierno.

¿Con qué delitos se les relaciona?

Entre los episodios recogidos en el expediente figuran presuntos secuestros de oficiales militares a comienzos de 2014, en medio de protestas contra el gobierno venezolano. Según los fiscales estadounidenses, Maduro habría planteado capturar a entre cinco y siete militares para obtener información mediante torturas y después presentarlos como parte de una supuesta infiltración. Entérese: Marco Rubio insta a todos los opositores venezolanos a participar en negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez La acusación describe a CC-1 como un alto funcionario venezolano con autoridad sobre el aparato represivo, a quien se le atribuye haber ordenado asesinatos de opositores, supervisado torturas ejecutadas por subordinados y amenazado con matar al hijo de un detenido para ejercer presión psicológica. Según una fuente consultada por el periodista David Alandete, de ABC, este código correspondería a Diosdado Cabello. La acusación sostiene que CC-2 informaba periódicamente al mandatario sobre el estado de los detenidos y si alguno había cedido a las presiones. En uno de esos encuentros, Maduro habría ordenado intensificar los abusos con la expresión en inglés “Squeeze them harder”, traducida como “Apriétenlos más”. El documento también describe presuntos abusos contra un dirigente opositor detenido en febrero de 2014, que habría sufrido golpes, privación del sueño, amenazas, aislamiento y exposición prolongada a luces y sonidos. Los señalamientos hacen parte de una acusación presentada ante la justicia estadounidense. Las identidades atribuidas a CC-1, CC-2 y CC-3 por las publicaciones periodísticas, así como las responsabilidades que se les adjudican, deben distinguirse de hechos establecidos mediante una decisión judicial.

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