Las contundentes posturas del papa León XIV sobre homosexualidad, aborto, migración y abusos de la Iglesia

La homosexualidad en el mundo y la población LGBTIQ+

Aunque las opiniones de Francisco no concuerdan en un 100% con las ideologías de León XIV, desde su primer pronunciamiento, el nuevo papa no pasó desapercibido al no cerrarles las puertas a las personas de la población LGBTIQ+ en el mundo hacia la Iglesia.

“Si alguien es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?”, dijo Francisco, cuando le preguntaron sobre el tema. Asimismo, también afirmó que ser gay “no es un delito” y calificó de “incorrecta” la criminalización de esta población.

Puede ver: Se conocieron las imágenes del papa León XIV en su visita a la tumba de Francisco

Por su parte, Prevost, presume tener una visión mucho menos progresista sobre el tema. Esto según lo que dijo durante un discurso a los obispos en 2012. Allí habló sobre la “simpatía por creencias y prácticas que están en desacuerdo con el Evangelio”.

Esta vez hizo énfasis en el “estilo de vida homosexual” y las “familias alternativas compuestas por parejas del mismo sexo y sus hijos adoptados”. De esta manera, comprometió a los medios de comunicación sobre el tema.

“Los medios de comunicación occidentales son extraordinariamente eficaces para fomentar en el público general una enorme simpatía por creencias y prácticas que están en desacuerdo con el Evangelio, por ejemplo el aborto, el estilo de vida homosexual, la eutanasia”, dijo aquella vez el ahora líder de la Iglesia.