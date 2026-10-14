El papa León XIV camina, come y se recupera con “normalidad” tras ser operado con éxito de un cáncer de pulmón

El papa León XIV ya se ha levantado de la cama, camina y come tras ser operado de un cáncer de pulmón y las pruebas posoperatorias señalan que su evolución es “normal”, afirmaron sus médicos este miércoles 14 de octubre.
En la intervención quirúrgica realizada este martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma se extirpó parte del pulmón derecho del papa, quien ahora está a la espera de los resultados de una biopsia para determinar si el cáncer se ha extendido.
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Según las pruebas posoperatorias, su evolución es “normal”, con análisis de sangre y una radiografía torácica “conformes a la norma”, afirmaron los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora en un comunicado difundido el miércoles por el Vaticano.
El sumo pontífice, de 71 años, desayunó y almorzó, caminó por su habitación y realizó fisioterapia respiratoria, precisaron los médicos. La Santa Sede dijo que el papa “está animado”, pero una fuente del Vaticano reconoció que fue “un shock para todos”.
“Estamos a la espera de ver cómo evoluciona la situación”, dijo el jefe de la Iglesia católica, que padece un adenocarcinoma pulmonar. Según especialistas, las pruebas adicionales permitirán determinar el estadio exacto de la enfermedad y los posibles tratamientos a seguir, como la radioterapia, aunque el pronóstico es muy positivo.
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