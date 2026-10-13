Vaticano confirma que se están haciendo pruebas para saber si el cáncer en el pulmón del papa León XIV se extendió

Los médicos extirparon parte del pulmón derecho del papa León XIV durante una operación de 90 minutos este martes 13 de octubre, después de detectarle una masa cancerosa, reveló e informó el Vaticano tras el éxito de la intervención. El papa “se despertó con normalidad” después de la operación y después regresó a su habitación en la décima planta del hospital Gemelli de Roma, añadió el comunicado. Una fuente del Vaticano agregó que el papa había pedido la cena. Le puede interesar: Operación del papa León XIV fue exitosa, pero médicos confirmaron que el tumor en su pulmón era canceroso “Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho”, señaló el Vaticano en un comunicado, y añadió que la intervención “confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias”.

“El Santo Padre estuvo en el quirófano alrededor de tres horas, y la duración de la operación en sí fue de unos 90 minutos. La intervención fue un éxito y no hubo complicaciones”, indicó el comunicado. Al ser consultada sobre si había algún indicio de que el cáncer se hubiera extendido, una fuente del Vaticano señaló que se estaban realizando más pruebas. León XIV fue hospitalizado a primera hora de la tarde en el hospital Gemelli de Roma. La intervención plantea interrogantes sobre si el pontífice de 71 años realizará el largo viaje a América Latina previsto para el mes próximo. El comunicado transmitido por el Vaticano está firmado por el médico de referencia del Papa, el doctor Luigi Carbone, así como por el profesor Stefano Margaritora, que dirige el equipo de cirugía torácica que operó a León XIV.

El papa estaría varios días hospitalizado bajo observación

León XIV había ingresado al hospital sonriendo y saludando más temprano el martes, horas antes de la cirugía. El Vaticano prevé que el papa permanezca varios días en su habitación del décimo piso del hospital Gemelli para recuperarse. Todas sus audiencias fueron canceladas hasta el 20 de octubre, incluida una gran misa el miércoles para la clausura de una asamblea mundial sobre la familia, en la que será reemplazado por el cardenal Luis Antonio Tagle. La legislación de la Iglesia católica no contempla mecanismos especiales en caso de enfermedad del papa, cuyo mandato es vitalicio. León XIV tiene programada una gira a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. No estaba claro de inmediato qué ocurriría si se viera obligado a una convalecencia más larga. Robert Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, pero pasó más de 20 años en Perú, país del que también tiene la nacionalidad y donde lo esperan con mucha expectativa.

“Rezaré mucho por él”: los feligreses oran y esperan por León XIV

La cirugía marca la primera hospitalización del León XIV desde que se convirtió en jefe de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025. En un anuncio sorpresa tras el rezo del Ángelus el domingo, León dijo a las multitudes reunidas en la plaza de San Pedro que los médicos habían descubierto un nódulo “en una fase muy temprana” durante unos chequeos médicos de rutina. “Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, explicó. El Vaticano ha sido históricamente muy hermético sobre la salud de los papas, pero comenzó a ser más transparente durante la enfermedad del predecesor de León XIV, Francisco, un argentino que hablaba abiertamente de sus dolencias. La noticia suscitó mensajes de apoyo de todo el mundo y se rezó el rosario en la capilla del hospital. “Estoy preocupado. Tan joven, no me lo esperaba para nada”, declaró a AFPTV Giuseppe Purpura, un jubilado italiano de 72 años.

Las personas esperan la recuperación del papa. FOTO: AFP

Giorgia Fei, un ama de casa italiana de 57 años, dijo ser “muy optimista” porque “el Santo Padre está en muy buenas manos” con “médicos extraordinarios”. “Rezaré mucho por él”, afirmó. El papa, un hombre muy deportista que juega al tenis, se aloja en una suite especial equipada con una pequeña capilla, una cocina y una sala de reuniones para el personal médico. En cuanto al viaje a América del Sur, el profesor Federico Venuta, jefe del servicio de cirugía torácica del hospital Policlinico Umberto I de Roma, precisó a la AFP que “por regla general, se recomienda evitar los viajes en avión durante unos veinte días después de estas intervenciones”. También le puede interesar: Dos jóvenes habrían comandado un robot a distancia para agredir sexualmente a una menor en Alemania y lo transmitieron en TikTok Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas