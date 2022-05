El postulado papal de Jorge Mario Bergoglio, y su agenda como pastor de la Iglesia Católica en el mundo, ha comenzado a padecer grandes cambios y todo por las enfermedades que en los últimos días lo han llevado a ejercer sus funciones desde una silla de ruedas.

El Papa Francisco está enfermo y no teme mostrar sus dolencias; de hecho, insiste en salir en público pese a que sus consejeros le recomiendan no hacerlo para evitar rumores que afectan su misión pastoral y generan dudas sobre el futuro de su pontificado, y además, para cuidar su salud que, según expertos, ha comenzado a deteriorarse visiblemente –y el mundo a notarlo–.

El sábado pasado, mientras intentaba bendecir a un grupo de peregrinos eslovacos, les dijo una frase que certificó el secreto que se escuchaba a voces entre las multitudes: “Esta pierna no va bien, no me permite andar”.

Pero esta no es la primera vez que Francisco da una bendición desde una silla de ruedas, y las dolencias lo han doblegado hasta el punto de suspender varias de sus audiencias. El Viernes Santo presidió la liturgia sentado, lo mismo hizo con la bendición ‘Urbi et Orbi’ el domingo de Resurrección; y en un viaje a Malta, hace un mes, el Sumo Pontífice bajó del avión en una plataforma móvil.

Publicidad

En una entrevista de este miércoles con el diario italiano Il Corriere della Sera, Francisco confirmó la dolencia que lo tiene postrado: “Tengo un ligamento roto, se me va a intervenir con infiltraciones y se verá. Estoy así desde hace tiempo, no puedo caminar”.