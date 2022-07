Pero los hallazgos lo llevaron “al punto donde ahora también pienso que simplemente no es posible que este virus fuese introducido de ninguna otra forma que mediante el comercio de animales silvestres en el mercado de Wuhan ”, dijo a periodistas en una llamada.

Aunque la investigación previa se había enfocado en el mercado de animales vivos, los investigadores querían más pruebas para determinar que realmente fuese el origen del brote, no su amplificador.

“Esto nos dice que el virus no estaba circulando crípticamente”, dijo Worobey en un comunicado. “En verdad se originó en ese mercado y se propagó desde allí”.

El estudio concluye que era poco probable que hubiese circulación en humanos antes de noviembre de 2019. Bajo este escenario, probablemente existieron otras transmisiones animal a humano en el mercado que no llegaron a manifestarse como casos de covid.

“¿Hemos refutado la teoría de la fuga del laboratorio? No, no lo hemos hecho. ¿Podremos saberlo alguna vez? No”, dijo el coautor Kristian Anderson, del Scripps Research Institute. “Pero pienso que lo verdaderamente importante aquí es que hay escenarios posibles y hay escenarios plausibles, y es realmente importante entender que posible no significa igualmente probable”, agregó.