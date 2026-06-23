Ola de calor en Francia deja 40 muertos por ahogamiento y obliga al cierre de la Torre Eiffel

Francia atraviesa una de las olas de calor más severas de los últimos años. Las autoridades confirmaron este martes la muerte de al menos 40 personas por ahogamiento desde el pasado 18 de junio, mientras el país enfrenta temperaturas extremas que han obligado al Gobierno a activar planes de emergencia y cerrar temporalmente algunos de sus principales atractivos turísticos.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, calificó la situación como una crisis de “intensidad excepcional” y expresó su preocupación por el aumento de víctimas relacionadas con las altas temperaturas. Según explicó, la mayoría de las personas fallecidas por ahogamiento son jóvenes que buscaron refugio del calor en ríos, lagos y otros cuerpos de agua.
“Debemos abordar una tragedia preocupante relacionada con los ahogamientos”, afirmó el jefe de Gobierno durante una nueva reunión interministerial de crisis convocada para evaluar la evolución de la emergencia.
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