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Nicolás Maduro pide a juez de EE. UU. desestimar cargos; reclama inmunidad como jefe de Estado

Pese a que Washington dejó de reconocerlo como presidente en 2019, Nicolás Maduro busca frenar el proceso penal que enfrenta en Estados Unidos al sostener que conserva inmunidad soberana como jefe de Estado de Venezuela.

  • A la derecha, el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien lleva el caso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. A la izquierda, Maduro el día de su captura en Caracas, el pasado 3 de enero. Foto: AFP / redes sociales.
    A la derecha, el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien lleva el caso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. A la izquierda, Maduro el día de su captura en Caracas, el pasado 3 de enero. Foto: AFP / redes sociales.
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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La defensa de Nicolás Maduro abrió este miércoles, 3 de septiembre, una nueva batalla jurídica en Estados Unidos. Su abogado, Barry Pollack, pidió a un juez federal de Manhattan que desestime la acusación penal contra el mandatario depuesto y sostuvo que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción para juzgarlo porque, según su argumento, continúa siendo el jefe de Estado de Venezuela.

Maduro permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero. El proceso en su contra incluye acusaciones de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión ilegal de armas. El venezolano se ha declarado inocente.

Entérese: EE.UU. se quedaría con la quinta parte del petróleo de Venezuela: así es el polémico acuerdo

La defensa presentó dos mociones. La principal busca cerrar por completo el caso con base en la inmunidad soberana. La segunda plantea, en caso de que la primera sea rechazada, retirar específicamente el cargo de conspiración por narcoterrorismo.

De acuerdo con EL PAÍS, Pollack sostiene que Maduro tiene derecho a la inmunidad tanto por su condición de jefe de Estado como por la naturaleza oficial de los actos que dieron origen a las acusaciones. En el documento presentado ante el tribunal, afirmó: “Este procesamiento sin precedentes viola la inmunidad absoluta de jurisdicción penal a la que los jefes de Estado y los funcionarios extranjeros que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales han tenido derecho durante cientos de años”.

El planteamiento, sin embargo, enfrenta un obstáculo porque Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde 2019. Washington cuestionó entonces las elecciones de 2018 y posteriormente también rechazó como fraudulentos los comicios venezolanos de 2024.

Para la defensa, esa posición política no elimina la condición que Maduro tenía al momento de los hechos investigados. “A diferencia del caso Noriega, el Poder Ejecutivo no cuestiona que el señor Maduro fuera jefe de Estado de Venezuela, sino que simplemente afirma que, después de 2019, no ocupó ese cargo legítimamente”, argumentó Pollack. Ese punto será determinante para el juez federal Alvin Hellerstein.

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El precedente que invoca la defensa tampoco resulta especialmente favorable. En 1990, un juez federal de Miami rechazó el intento del exlíder panameño Manuel Noriega de ampararse en la inmunidad de jefe de Estado. Aunque las circunstancias de aquel caso fueron distintas, los expertos legales consideran que el antecedente dificulta la estrategia de Maduro.

La segunda moción presentada por Pollack cuestiona específicamente el cargo de narcoterrorismo. El abogado argumenta que la acusación pretende procesar a un ciudadano extranjero por una conducta desarrollada fuera de Estados Unidos sin establecer adecuadamente el vínculo jurisdiccional requerido por la legislación estadounidense.

La Fiscalía tiene hasta el 2 de octubre para responder a las solicitudes de la defensa. Hellerstein tiene previsto abordar los argumentos en una audiencia el 17 de noviembre, mientras que el juicio, si el proceso continúa, está programado para comenzar el 1 de junio de 2027.

La defensa de Cilia Flores también reclama inmunidad

La defensa de la esposa de Maduro, Cilia Flores, presentó igualmente una solicitud para que sean desestimados los cargos en su contra bajo el argumento de que comparte la inmunidad soberana asociada a su condición de primera dama de Venezuela.

El abogado Mark Donnelly citó como antecedentes procesos en Estados Unidos relacionados con esposas de jefes de Estado, entre ellos Imelda Marcos, Rania de Jordania y Paloma Cordero de la Madrid.

Mientras las dos defensas intentan trasladar el caso al terreno de la inmunidad internacional, el escenario político venezolano también ha cambiado desde la captura de Maduro. Su vicepresidenta y aliada, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada y profundizó la cooperación con la Administración de Donald Trump.

Maduro, entretanto, permanece recluido en Brooklyn. El pasado domingo difundió fotografías tomadas dentro del centro de detención en las que aparece con ropa deportiva gris, mientras su defensa intenta conseguir que el proceso termine antes de llegar a juicio.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo decidirá el juez si desestima los cargos contra Maduro?
El juez federal Alvin Hellerstein tiene programada una audiencia para el 17 de noviembre de 2026, en la que abordará los argumentos de la defensa.
¿Cuándo comenzaría el juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Si el proceso continúa y los cargos no son desestimados, el juicio está programado para comenzar el 1 de junio de 2027.
¿Por qué Maduro sostiene que tiene inmunidad como jefe de Estado?
Su defensa argumenta que Maduro conserva la condición de jefe de Estado de facto de Venezuela y que los actos por los que se le acusa corresponden a sus funciones oficiales, por lo que un tribunal estadounidense no tendría jurisdicción para procesarlo.

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