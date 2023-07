Nicaragua dice que “cumplirá como siempre” el fallo de La Haya en favor de Colombia

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en favor de Colombia una demanda con la que Niragua pretendía extender su plataforma continental. Desde el país centroamericano señalaron que respetarán y acatarán la determinación del tribunal internacional con sede en La Haya.

“La Corte concluye que no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado”: sentenció la magistrada Joan Donogue, desde La Haya, sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua.

Los argumentos que tenía Nicaragua contra Colombia es que no existía ninguna norma que les prohíba extender su plataforma sobre las 200 millas en jurisdicción colombiana. Sin embargo, para la Corte, siguiendo la ley internacional, Nicaragua finalmente no tiene derecho a esas millas marítimas y tampoco tiene derecho a un área superpuesta con límites de Colombia. Así las cosas, Nicaragua no podrá explotar el suelo y el subsuelo de la zona marítima de Colombia.

“Ésta es una sentencia más de la Corte y no dudo que el gobierno de Nicaragua seguirá cumpliendo como siempre las sentencias del tribunal internacional”, detalló Carlos Argüello al Canal 4 de Managua.

El tribunal internacional concluyó que Nicaragua no podrá extender su plataforma continental en un intento de sobreponerse al territorio que le pertenece a Colombia. De ese modo, el país centroamericano solo tendrá soberanía en sus 200 millas náuticas contadas desde su costa. La zona en disputa es de interés geopolítico y económico debido a la presencia de petróleo.

“Lo que nosotros estábamos discutiendo aquí era un punto que no era claro en derecho, que era si podíamos extendernos dentro de las 200 millas de Colombia. No se había definido nunca ese punto en derecho, la Corte determinó que teníamos que quedarnos hasta las 200 millas”, agregó Argüello.