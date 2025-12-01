Candidato apoyado por Trump conserva estrecha ventaja en elecciones presidenciales de Honduras

Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, y su rival Salvador Nasralla, también de derecha, mantienen este lunes una cerrada lucha por el triunfo en las elecciones presidenciales de Honduras.

Asfura, de 67 años, aventaja a Nasralla por dos décimas porcentuales, tras el escrutinio del 56% de las actas de votación, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lea también: Honduras vota para elegir presidente en medio de tensión y presión de Trump por apoyar a Asfura

Los comicios celebrados el domingo estuvieron marcados por la amenaza de Trump de recortar la ayuda al empobrecido país centroamericano si su ungido no gana, y dejaron en un lejano tercer lugar a la oficialista de izquierda Rixi Moncada (partido Libre).

Asfura, del Partido Nacional (PN), obtiene el 40% de los votos frente al 39,8% de Nasralla, un popular presentador de televisión de 72 años que postula por el Partido Liberal.

A más de 20 puntos de distancia está la abogada izquierdista Moncada, de 60 años, quien había dicho que solo reconocería el conteo total, que puede llevar días. El escrutinio avanza con lentitud.

En vísperas de los comicios, Trump advirtió que Washington no “malgastará” recursos en Honduras si no resultaba vencedor Asfura, conocido por los hondureños como “Papi a la orden”.

Nasralla ha dicho que confía en ponerse a la cabeza del conteo cuando ingresan resultados de algunas provincias.

“Es imposible determinar al ganador con los datos que tenemos”, aseguró el analista político Carlos Cálix.

En las elecciones de este país con historial de fraudes y golpes de Estado, los hondureños decidieron si renovaban la confianza en su primer gobierno de izquierda o seguían los pasos de Bolivia y Argentina, cuyo presidente Javier Milei también respaldó a Asfura.

“Que (el ganador) trata de pensar en el país lejos de sus propios beneficios y (...) lo mire más allá que una bolsa de dinero que saquear”, declaró a la AFP Michelle Pineda, comerciante de 38 años.