Proteo, un perrito rescatista de México, falleció este domingo mientras intentaba hallar señales de vida bajo los escombros que dejó el terremoto de Turquía y Siria.

“Cumpliste tu misión como integrante de la delegación mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía. ¡Gracias por tu heroica labor!”, señaló la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El perro era parte de del equipo que trabajaba en la región turca. Falleció mientras realizaba trabajos de rescate, anunció la Sedena.

Porteo formaba parte de la delegación mexicana que viajó hasta Turquía para ayudar con las labores de búsqueda y rescate. El equipo del canino estaba conformado por 150 elementos especializados en búsqueda de afectados por el terremoto.

Proteo, y los otros nueve perritos que viajaron con él, es especializado en olfatear vida hasta los siete metros de profundidad.

“Quiero decirte que me siento orgulloso de ti porque siempre fuiste un perro fuerte y trabajador. Nuca te diste por vencido y ahora solo me queda agradecerte por venir conmigo, lamentablemente no vas a poder volver conmigo. Siempre te voy a recordar y espero que México también lo haga. Algún día nos volveremos a ver”, señaló el oficial Villeda, compañero de Proteo.

La delegación mexicana, después del fallecimiento, sacó un espacio en medio de las jornadas de rescate para agradecer al perrito por su trabajo. Le rindieron un minuto de silencio.

Proteo ayudó a rescatar dos personas con vida en medio de las labores de búsqueda y rescate en Turquía.