Una mujer atrapada en una habitación en China fue rescatada gracias a mensaje escrito con su sangre

Una mujer que permaneció atrapada durante 30 horas en una habitación en China fue rescatada después de arrojar por la ventana un mensaje que había escrito con su propia sangre en una almohada, según un comunicado del Gobierno local. La mujer, identificada únicamente por su apellido Zhou, estaba limpiando una casa de huéspedes en la provincia de Sichuan, en el oeste de China, cuando entró en una habitación sin su teléfono, relató a mediados de agosto una publicación del gobierno local de la ciudad de Leshan en redes sociales.

La puerta no podía abrirse desde el interior debido a una cerradura defectuosa. Una vez dentro, Zhou quedó atrapada sin comida ni acceso a un baño, en el sexto piso del edificio. Tras un día y medio y múltiples intentos de escapar, “desesperada, se mordió el dedo y utilizó su sangre para escribir ‘110 625’ en una almohada que arrojó por la ventana”, explicó el Gobierno local. El número “625” correspondía a la habitación en la que estaba atrapada. El “110” es el número de emergencias en China.

