Más de 61.000 personas murieron por olas de calor el pasado verano en Europa

La gran mayoría de decesos se produjo entre las personas de más de 80 años.

La mortalidad fue un 63% más elevada entre las mujeres que entre los hombres.

Europa es el continente que está sufriendo las peores consecuencias del recalentamiento del planeta. La región ya ha experimentado un aumento de la temperatura media superior en 1º C respecto a los registros mundiales.

Durante el verano de 2022, Francia registró una media superior en 2,43ºC a las temperaturas habituales de la temporada. Suiza, de 2,30º C, Italia 2,28º C, Hungría 2,13º C y España 2,11º C.

A este ritmo, Europa experimentará un aumento de la mortalidad de 68.000 personas en 2030 y de 94.000 en 2040.

“Este estudio demuestra que las estrategias de prevención ante el calor deben ser reevaludas, teniendo en cuenta particularmente el sexo y la edad”, explicó Chloe Brimicombe, investigadora del clima de la universidad de Graz (Austria), citada en una nota de Science Media Center.

“Es urgente proteger a las poblaciones más vulnerables”, añadió Raquel Nunes, profesora de la universidad de Warwick (Inglaterra).