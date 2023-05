Luto en El Salvador por la muerte de doce personas dentro de un estadio de fútbol

“Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc . Sean quiénes sean los culpables, no quedarán en la impunidad”, dijo Bukele en su cuenta en Twitter.

Sin embargo, casi 24 horas después de la tragedia la Fiscalía no reportaba detenciones.

Además de los fallecidos, la tragedia dejó unas 500 atenciones in situ por crisis de ansiedad, rasguños, lesiones y diferentes tipo de traumatismos. Un total de 88 personas fueron hospitalizadas, la mayoría ya fueron dadas de alta, confirmó Protección Civil.

“Estoy traumado por ver la gente tirada, muerta, morada, pues todo su rostro pateado (pisoteado), eso quedó para la historia”, relata a la AFP Fredy Alexander Ruiz, de 28 años, sobreviviente de la avalancha humana.

Ruiz, que trabaja en una venta de repuestos, quería disfrutar con un par de amigos del encuentro pero se encontró con la avalancha humana.

“Tenía como cinco (personas) encima que me estaban ahogando, y entre más sentía más pesado y ya no aguantaba la respiración, ya me estaba ahogando. Gracias a Dios le pude agarrar un pie a un policía y junto a otro amigo me sacaron”, recordó.

Tras ser estabilizado con oxígeno y suero en el hospital Rosales, en San Salvador, Ruiz deberá ahora reponerse de las lesiones que tiene en el hombro derecho, costilla y columna.

Uno de los detonantes del incidente para el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, fue que los encargados del evento “no tuvieron el control estricto” y además los aficionados mostraron una actitud “muy reprochable” que al final “ha desencadenado” la tragedia.

“Nada justifica la violencia, estamos claros que las personas tienen derecho a reclamar (...) por la compra que habían hecho, pero nada justifica la violencia y menos los hechos que ayer se suscitaron”, aseguró Amaya.