Milton Rodríguez perdió una pierna y luego lo mató la Armada de Chile

“Era un rasguñito que parecía ser sin importancia, pero luego se me empezó a poner negro un dedo. A los tres días, el hongo que me contagié me había comido todo el dedo”, se le escuchó a Rodríguez en un video divulgado por el hogar de paso en el que vivía.

Más adelante relató que la infección se produjo, en parte, por la falta de defensas que su cuerpo comenzó a perder con la extenuante caminata que realizó por semanas para llegar a Chile –viajó a Pisiga, en Bolivia, y desde ahí cruzó a Colchane–, y que ya estando en Iquique terminó contagiándose del hongo en un baño. Al final le terminó quitando una de sus extremidades.

“Me amputaron dos dedos, luego me dijeron que me iban a cortar un pedazo más, me llevaron a pabellón y me pusieron la anestesia raquídea. Cuando desperté, me faltaba la mitad de la pierna derecha”, se le oyó decir en otra parte del video.

Todo eso pasó finalizado el 2021 y comenzando el 2022, cuando había alcanzado a hacer avances en temas de instalación, reparación y verificación de paneles solares. Pero al quedar en condición de movilidad reducida, sus oportunidades laborales se fueron esfumando.

Y aunque no están del todo claro los hechos en los que terminó agredido el 19 de mayo pasado, Rodríguez Moreno pasaba mucho tiempo deambulando por esas calles en las que terminó siendo víctima de uniformados de la Armada de Chile, que al parecer estaban borrachos y lo lincharon a punta de golpes.