Video | Milei se reunió con Netanyahu en Nueva York en plenas tensiones de líderes en la ONU

El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este jueves 24 de septiembre con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, como parte de su visita oficial a Estados Unidos.

El encuentro se produjo después de la participación de ambos mandatarios en la 81.ª Asamblea General de la ONU y fue la última actividad de Milei antes de emprender su regreso a Argentina.

La reunión bilateral tuvo una duración aproximada de 20 minutos. De acuerdo con la oficina del primer ministro israelí, Netanyahu agradeció al mandatario argentino por su “firme e incondicional apoyo” al Estado de Israel y ambos abordaron la cooperación entre sus países.

Según la información oficial argentina, Milei también había ratificado ante la ONU la posición de su Gobierno sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, además de pedir al Reino Unido retomar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica al conflicto.