Así aterrorizan 60 mercenarios colombianos a los indígenas de Michoacán, en México

Un grupo de 60 mercenarios colombianos contratados por el cartel de Jalisco Nueva Generación tiene aterrados a los pobladores de diez pueblos indígenas, localizados en el estado mexicano de Michoacán. La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades por las llamadas defensas comunales indígenas, unas organizaciones de carácter civil, similares a la Guardia Indígena de nuestro país, que prestan vigilancia en los resguardos. Con ayuda de un dron con cámara de video, las defensas comunales grabaron a los extranjeros a finales del pasado mes de mayo, durante un combate contra la Fuerza Pública en un sembradío de aguacates. Los indígenas también registraron los movimientos de la célula criminal en caravanas de camionetas blindadas, portando...