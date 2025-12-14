María Corina Machado dice que para conseguir la libertad en Venezuela hace falta ejercer fuerza

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha llamado a la comunidad internacional a que “multiplique la presión” sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y, sin expresarse sobre una hipotética operación militar estadounidense en suelo venezolano, ha estimado que “para mantener la libertad y alcanzarla, se necesita fuerza” porque “lo contrario sería la paz de los muertos”.

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense CBS, Machado ha abordado las últimas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de extender a tierra sus operaciones militares contra el narcotráfico en Venezuela. A este respecto, Machado ha asegurado que la oposición venezolana no está en lo más mínimo relacionada en esta cuestión.

“Ni estamos involucrados, ni nos involucraremos, en las políticas de seguridad nacional de otra nación”, ha indicado la líder opositora, que esta semana ha recibido el galardón en Oslo (Noruega) tras abandonar su país.

En cualquier caso, Machado ha estimado que la posibilidad de una “guerra civil” en Venezuela está fuera de todo debate porque la sociedad venezolana “es la más cohesionada de la región y me atrevería del mundo”.

La líder de oposición ha descrito al Gobierno de Maduro como un régimen delictivo que ha transformado al país en “un refugio para el crimen internacional y las actividades terroristas, empezando por Rusia, Irán, Cuba, Hezbolá, Hamás, la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga que operan libremente y en colaboración con Maduro y su régimen”.

“Como toda estructura criminal, sufre cuando se interrumpen los flujos de sus actividades delictivas”, ha remachado en una declaración de respaldo a las operaciones norteamericanas. “Era fundamental aplicar la ley, y lo llevamos pidiendo durante años, y por fin está sucediendo. Por eso creo que el régimen tiene los días contados”, ha indicado.

