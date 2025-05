Explosivo libro reveló detalles del presunto deterioro físico y cognitivo de Joe Biden que catapultó a Trump a la presidencia de EE. UU.

Un nuevo libro que lleva por nombre Original Sin (El pecado original, en su traducción al español), expone con crudeza lo que habría sido el encubrimiento del declive físico y mental del expresidente Joe Biden durante los últimos años de su mandato.

Basado en más de 200 entrevistas en su mayoría a miembros del partido demócrata, el texto revela episodios críticos del exmandatario—incluyendo un incidente con George Clooney, a quien no habría reconocido— y la creciente preocupación de sus asesores antes de las elecciones presidenciales de 2024.

Titulado como Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again (El pecado original: El declive del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa decisión de postularse de nuevo), el libro será publicado el próximo 20 de mayo en Estados Unidos.

Sin embargo, medios estadounidenses revelaron algunos detalles sobre lo que los autores —los reconocidos periodistas Jake Tapper (de CNN) y Alex Thompson (del sitio web de noticias Axios)— escribieron sobre los dos últimos años de la presidencia de Biden.

Tapper, quien fue moderador de uno de los debates presidenciales de 2024, y Thompson, que se desempeña como corresponsal político, sostuvieron que la decisión de Biden de lanzarse a la reelección fue el punto de partida de una serie de encubrimientos que tenían como objetivo proteger su imagen ante la opinión pública y garantizar la permanencia del poder demócrata en la Casa Blanca.

Joe Biden, de 81 años, ya era el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos cuando anunció su intención de buscar un segundo mandato.

Sin embargo, según el libro, su estado físico y cognitivo preocupaba incluso a sus asesores más cercanos. Los autores relatan que el médico presidencial, Kevin O’Connor, advirtió en privado que una nueva caída del mandatario, tras un incidente que sufrió en 2023, podría requerir una recuperación probablemente en silla de ruedas. Por lo tanto, según el libro, se llegó a discutir el uso de silla de ruedas en caso de ser reelegido.

“El deterioro físico de Biden —más evidente en su andar vacilante— se había vuelto tan grave que hubo discusiones internas sobre poner al presidente en silla de ruedas, pero no pudieron hacerlo hasta después de las elecciones”, señalaron los escritores.

Desde entonces, su equipo habría implementado estrictas medidas para evitar que se repitiera cualquier episodio público que expusiera su fragilidad, al menos hasta después de las elecciones.