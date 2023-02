A las 4:17 de la mañana uno, por lo general, está durmiendo. Excepcionalmente está desvelado pensando en alguien, terminando una entrega de la universidad o del trabajo, haciendo el amor, saliendo de una discoteca o terminando una maratón de la serie de moda.

También puede estar, como Necla Camuz en la madrugada del 6 de febrero, amamantando a su hija de diez días de nacida. Camuz y su bebé fueron rescatados con vida de los escombros que dejó el sismo de magnitud 7.8 que destruyó, como si la guerra y la pobreza ya no hubieran hecho lo suficiente, barrios y ciudades enteras al sur de Turquía y al norte de Siria hace 13 días. Ambos quedaron debajo de un armario que los protegió de las paredes y los techos que se les vinieron encima por casi una semana que duraron las réplicas de ese terremoto.

“A medida que el terremoto se hacía más grande, la pared se cayó, la habitación se zarandeaba y el edificio iba cambiando de posición. Cuando paró, no me di cuenta de que había caído un piso hacia abajo. Grité los nombres de mi hijo y mi esposo, pero no hubo respuesta”, le contó Camuz a la BBC.

Le puede interesar: Van 44.000 muertos por terremoto en Turquía y Siria y se teme que sean más de 100.000

Publicidad

A la 1:20 de la tarde de ese mismo día, nueve horas después de que el edificio donde vivía Camuz se viniera abajo, cuando ella estaba seguramente con frío y angustiada por su esposo y su otro hijo de tres años; cuando en el mundo se empezaba a regar la noticia de la tragedia; cuando los organismos de recate martillaban y taladraban acero y hormigón; cuando los presidentes de Europa revisaban la billetera para estimar cuánta ayuda humanitaria podían mandar; ocurrió, como si se tratara del segundo avión que chocó las Torres Gemelas, otro sismo de 7.5 de magnitud a menos de 100 kilómetros de distancia que terminó de tirar al suelo lo que quedaba en pie.