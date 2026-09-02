Banda liderada por joven de 18 años pretendía secuestrar a Mbappé; así funcionaba el grupo delincuencial

El mundo del fútbol y del entretenimiento está en alerta luego de que se conociera la imputación a un joven de 18 años en Francia conocido como Clément L, que tenía planeado secuestrar a Kylian Mbappé y a otras 25 personalidades de la farándula de Francia.

A pesar de recién haber alcanzado su mayoría de edad, este joven de origen franco-suizo que opera bajo el pseudónimo de Lester Z ya tiene condenas por delitos relacionados con drogas y robo con violencia. Inclusive, al destaparse su último escándalo, se encontraba en régimen de prisión preventiva por cargos graves de violación, proxenetismo y otro caso de robo en banda organizada.

Sin embargo, según se detalló en un informe de Le Parisien, las autoridades descubrieron que al parecer Clément L. coordinaba las actividades delictivas en el exterior directamente desde su celda en el centro penitenciario de Villepinte, en Seine-Saint-Denis.

El joven utilizaba redes como Snapchat para dar órdenes a sus secuaces en el exterior con total normalidad. Al sospecharse esto, los agentes de seguridad penitenciaria le incautaron dos teléfonos móviles dentro de su celda.

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Justamente en uno de esos teléfonos decomisados por las autoridades estaba el nombre de 26 posibles víctimas y sus direcciones, esto con el fin de ser secuestradas. En el celular se subrayaba que fueron elegidas específicamente por poseer importantes fortunas.

En ese listado, el nombre que llamó la atención de las autoridades fue el de Kylian Mbappé, el cual figuraba como uno de los blancos principales de la banda al ser catalogado como un “objetivo altamente rico”.

Los presuntos delincuentes querían aprovechar alguna de las visitas que el futbolista realizara a París para emboscarlo, agredirlo físicamente y privarlo de su libertad. Una vez se lograse esto, el objetivo del grupo liderado por el joven de 18 años era mantener cautivo a Mbappé y exigir cuantiosas sumas de dinero para proceder a su posterior liberación.